استمرار ارتفاع معدل البطالة في النمسا

فيينا في 3 ديسمبر /وام/ ارتفع عدد العاطلين عن العمل في النمسا للشهر الـ 32 على التوالي، وبلغ معدل البطالة في شهر نوفمبر الماضي 7.5%، مسجلاً زيادة بنسبة 4% مقارنة بنفس الشهر عن العام الماضي، وارتفع عدد العاطلين في النمسا إلى نحو 400 ألف شخص.

وأظهرت أحدث أرقام رسمية، صادرة عن دائرة التوظيف النمساوية "AMS"، تسجيل 399199 شخصًا من العاطلين والمسجلين في برامج التدريب وإعادة التأهيل، بزيادة قدرها 0.3% مقارنة بشهر أكتوبر السابق، كما سجلت البيانات ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.0% أو 15,236 شخص، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.