سلطان بن حمدان بن زايد وياس بن حمدان بن زايد يحضران احتفال عيد الاتحاد في حصن الظفرة

الظفرة في 3 ديسمبر /وام/ حضر الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان احتفالية عيد الاتحاد في حصن الظفرة، التي أقيمت بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54، بحضور عدد من الشيوخ وأصحاب المعالي، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين والموظفات، وكبار المواطنين، وأعيان المنطقة.

جسّدت الاحتفالية في حصن الظفرة التاريخي روح المناسبة الوطنية عبر عرض يجمع بين الفنون التراثية والفعاليات الثقافية التي تعكس أصالة منطقة الظفرة وعمق ارتباطها بتاريخ دولة الإمارات. وقد استعرضت الفعالية رحلة الدولة منذ بداياتها الأولى وتأسيس اتحادها المبارك، مروراً بمراحل التطور والبناء، وصولاً إلى ما حققته اليوم من ازدهار وتنمية وريادة، في مشهد فني يعبّر عن مسيرة وطن ونهج قيادة حكيمة.

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان أن احتفالات عيد الاتحاد تجسّد مناسبة وطنية عزيزة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة، واستحضار جهود الآباء المؤسسين الذين أرسوا ركائز هذا الوطن القوي والمتماسك، مشيراً إلى أن ما شاهده من عروض وفعاليات يبرز الإرث الثقافي العريق للدولة، ويعكس بوضوح معاني الوحدة والتلاحم، ويعبّر عن فخر أبناء الظفرة بمسيرة الاتحاد وإنجازاته.

واختُتمت الاحتفالية بعروض فنية جماعية ولوحات وطنية شارك فيها أبناء المنطقة، في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز تؤكد مكانة الاتحاد في القلوب.