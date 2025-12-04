"الاتحاد النسائي" يختتم دورة ضمن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات

أبوظبي في 4 ديسمبر/ وام/ تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اختتم الاتحاد النسائي العام دورة تدريب المدربات حول حقوق المرأة، التي تأتي ضمن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، وذلك بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد هذه الدورة إحدى المحطات الرئيسية في البرنامج الوطني، الذي يهدف إلى إعداد فريق وطني متخصص قادر على قيادة المبادرات التدريبية في مجال حقوق المرأة والفتيات، ودعم الجهود الوطنية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل المؤسسي مع الآليات الدولية ذات الصلة.

وشهدت الدورة تدريب المشاركات على مجموعة متكاملة من المهارات المفاهيمية والعملية في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، شملت التذكير بأهم المعايير الدولية الناظمة لحقوق المرأة، واستعراض الآليات الدولية الحامية لها، إضافة إلى التعمق في المبادئ الأساسية للتدريب في مجال حقوق الإنسان.

كما تضمنت الأعمال التدريبية تطوير خطة جلسة تدريبية، وتحديد الاحتياجات والأهداف التدريبية، إلى جانب تصميم وتقسيم الجلسات وإعداد الأنشطة المصاحبة وصياغة المحتوى التدريبي وفق أسس مهنية راسخة.

وتناول البرنامج كذلك تنمية مهارات المدربات من خلال التعرّف إلى سمات المدرب الناجح ومتطلبات دوره، والاطلاع على منهجيات وتقنيات التدريب الحديثة بجزئيها النظري والعملي.

كما شاركت المتدربات في أنشطة تطبيقية ضمن مجموعات عمل لإعداد جلسات تدريبية، تلاها عرض لنتاج المجموعات، وصولاً إلى تقييم شامل للأنشطة التدريبية والبرنامج كاملاً، واختتمت الدورة بجلسة تقييم خاصة بالمشاركات، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية للاضطلاع بدور قيادي في مجال العمل الحقوقي والتنمية المجتمعية.

وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن تنفيذ هذه الدورة يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" في تعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكين الكوادر الوطنية، مشيرة إلى أن الدورة تمثل خطوة مهمة لإعداد مدربات إماراتيات قادرات على نقل المعرفة وتوسيع أثر البرنامج داخل المؤسسات والمجتمع.

وأضافت سعادتها أن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية يترجم التزام دولة الإمارات بتعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، انسجاماً مع الدستور الإماراتي والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وإعلان ومنهاج عمل بيجين.

من جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن، مدير مشروع تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في الاتحاد النسائي العام، أن دورة تدريب المدربات تمثل مرحلة محورية في البرنامج، حيث تم تصميم محتوى متخصص لبناء قدرات المشاركات لتطوير مهارات التدريب، والتفاعل مع الأطر الوطنية والدولية المعنية بحقوق المرأة، واستخدام البيانات في دعم عمليات التخطيط وصناعة القرار.

وأسهمت الدورة التدريبية في تأهيل مجموعة من الكوادر النسائية القادرة على تنفيذ برامج تدريبية لجهات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق المرأة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم جهود الإمارات لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

ويواصل الاتحاد النسائي العام تنفيذ المراحل المتقدمة من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية، بما يشمل تدريبات تطبيقية في إعداد التقارير، وتحليل التشريعات من منظور النوع الاجتماعي، والتفاعل مع آليات الأمم المتحدة، وصولاً إلى بناء شبكة وطنية متخصصة تشكل رافداً مهماً للجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان.