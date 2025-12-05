"بالانتير وإنفيديا وسنتر بوينت" يطورون منصة "تشين ريأكشن" لتسريع بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

سان فرانسيسكو في 4 ديسمبر/ وام / تعمل "سنتر بوينت إنرجي" الأمريكية للمرافق و"بالانتير تكنولوجيز" و"إنفيديا" معا على تطوير منصة برمجيات جديدة لتسريع بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الجديدة يطلق عليها "تشين ريأكشن".

وقال مسؤولون تنفيذيون مشاركون في المشروع إن نظام البرمجيات الجديد "تشين ريأكشن" يسعى لمساعدة الشركات التي تنشئ مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تستهلك قدراً كبيراً من الكهرباء يماثل ما تستهلكه مدينة صغيرة، وذلك في مواجهة تحديات التصاريح وسلسلة التوريد والبناء.

وأضافوا أن "تشين ريأكشن" سيستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة عملائه ويعتمد على عمل سابق بين "بالانتير" و"إنفيديا" تم الكشف عنه الشهر الماضي، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لحل تحديات لوجستية تواجه شركات بيع بالتجزئة.

وأوضحوا أن المشروع الجديد يعتزم مراعاة سلسلة التوريد وجهود البناء في أنواع مختلفة من الشركات، فعلى سبيل المثال، ستعمل "إنفيديا" مع شركاء في تصنيع الرقائق، مثل شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وتعمل سنتر بوينت على تأمين تصاريح تحديثات الشبكة الكهربائية وإنشائها.

