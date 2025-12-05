حصيلة قتلى فيضانات آسيا تتجاوز 1500 قتيل

جاكرتا في 5 ديسمبر/ وام/ تجاوز عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية التي ضربت أجزاء من آسيا الأسبوع الماضي 1500 شخص، بينما تسابق فرق الإنقاذ الزمن للوصول إلى الناجين المعزولين بسبب الكارثة مع استمرار فقدان المئات من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت السلطات إن 836 شخصًا تأكدت وفاتهم في إندونيسيا، و 479 في سريلانكا، و 185 في تايلاند، إضافة إلى ثلاثة في ماليزيا. وظلت العديد من القرى في إندونيسيا وسريلانكا مدفونة تحت الوحل والحطام، مع استمرار فقدان 859 شخصا في كلا البلدين.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من تجدد هطول الأمطار في جميع أنحاء سومطرة الشمالية وسومطرة الغربية وآتشيه في إندونيسيا في الأيام المقبلة، مما أثار مخاوف من المزيد من الدمار في المناطق التي تعاني من الفيضانات.