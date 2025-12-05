الجناح الوطني للدولة يختتم مشاركته الناجحة في معرض الدفاع المصري

القاهرة في 5 ديسمبر/ وام/ اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات، أمس، مشاركته الناجحة في معرض الدفاع المصري 2025، الذي عقد في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، وسط حضور واسع من كبار المسؤولين الحكوميين ووزراء الدفاع والوفود الدولية، واهتمام كبير من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وعكست مشاركة الجناح المتميزة ريادة دولة الإمارات في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، وقدرتها المتنامية على تطوير حلول مبتكرة ومتكاملة تواكب متطلبات المستقبل، وذلك بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي تضع تطوير وتنمية القطاعات الدفاعية والأمنية ضمن أولوياتها.

وشهد الجناح، الذي يُعد الأكبر بين الأجنحة الدولية المشاركة بمساحة تجاوزت 1000 متر مربع، إقبالاً لافتاً من القادة العسكريين والخبراء وصنّاع القرار، حيث شكّل منصة رئيسية لاستعراض أحدث التقنيات الدفاعية الإماراتية، بما يعكس مكانة الدولة المتنامية في قطاع الصناعات الدفاعية على المستوى العالمي.

ونظم الجناح الوطني لدولة الإمارات من قبل مجموعة أدنيك، بدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ووزارة الدفاع، فيما ضم تحت مظلته نخبة من الشركات الوطنية الرائدة، شملت، مجموعة إيدج، ومجموعة كالدس القابضة، وشركة جال، وشركة أمرك، إضافة إلى مجلة الجندي، ومعرضي الدفاع الدولي "آيدكس" والدفاع والأمن البحري "نافدكس" 2027.

واستعرضت الشركات الإماراتية ، خلال أيام المعرض الأربعة، أحدث الحلول الدفاعية والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة غير المأهولة، ومنصات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الأمن السيبراني، والحلول اللوجستية، بجانب المركبات المدرعة والتقنيات الجوية والبحرية، مما عزز حضور الإمارات وجهة عالمية للتطوير والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وحظي الجناح بزيارات بارزة من وفود رسمية رفيعة المستوى من جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية البرازيل، وجمهورية تنزانيا، وجمهورية البوسنة والهرسك، وجمهورية جيبوتي، وجامعة الدول العربية، حيث أشادت الوفود بجودة الصناعات الدفاعية الإماراتية ومستوى الابتكار والتنافسية العالمية التي وصلت إليها بفضل الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وبرامج البحث والتطوير.

وأكد ممثلو الوفود، خلال زياراتهم للجناح، أن الصناعات الدفاعية الإماراتية باتت اليوم جزءاً فاعلاً من سلسلة الإمداد العالمية، لما تتمتع به من جودة عالية، وقدرة إنتاجية قوية، وتميز في الأداء والتصميم، إضافة إلى سجل حافل من العلاقات الإستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، والتصدير لعدد كبير من الدول حول العالم.

من جهته قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، في ختام المشاركة، إن نجاح الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض مصر للدفاع؛ يعكس التزام المجموعة بإلقاء الضوء على القدرات والصناعات الإماراتية أمام جمهور عالمي، موضحاً أن مشاركة أدنيك في معرض "إيديكس 2025" تأتي ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى دعم الصناعات الدفاعية الوطنية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية، بما يعزز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

وأضاف الظاهري أن الجناح استقبل خلال أيام المعرض الأربعة زيارات من كبار المسؤولين والقادة في قطاعات الدفاع، مما ساهم في بناء علاقات إستراتيجية وأبرز الدور الريادي لدولة الإمارات في تقديم حلول مبتكرة تدعم صناعة الدفاع العالمية.

وشهد الجناح الوطني للدولة، توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدة الجهات، وقعتها شركة جال، والمركز الدفاعي المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة (أمرك)، ومجموعة طيران أبوظبي، وتأتي هذه المذكرات لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الشركات الإماراتية والهيئة العربية للتصنيع المصرية في مجالات تطوير القدرات الدفاعية وتبادل الخبرات الفنية، بجانب دعم المشاريع المشتركة في خدمات الطيران والدعم العسكري.

وتهدف هذه الشراكات إلى ترسيخ الأمن الإقليمي، وتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتكنولوجي، بما يسهم في بناء علاقات أقوى وتبادل المعرفة.

كما حظي الجناح، بانعقاد مجموعة من الاجتماعات بين مستشاري فعاليات الدفاع في مجموعة أدنيك والوفود الدولية، تناولت مجموعة من الموضوعات الإستراتيجية، مع تركيز خاص على التحضيرات للمعارض الدفاعية والأمنية المقبلة، وفي مقدمتها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس)، المقرر تنظيمهما في العام 2027.

وشكّل الجناح منصة محورية لعرض أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في مجالي الدفاع والأمن، وعلى مدار أربعة أيام، قدّم الجناح برنامجًا غنيًا بالاجتماعات والعروض التقديمية، مما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الدفاع، وبناء شراكات جديدة، وتعزيز التعاون الدولي.

ويواصل الجناح جولاته الترويجية خلال العام 2026، عبر المشاركة في نخبة من المعارض الدولية الرائدة، تشمل معرض الدفاع العالمي في الرياض خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير المقبل، يليه معرض خدمات الدفاع الآسيوية في كوالالمبور، ومعرض صها في إسطنبول، ومعرض مصر للطيران في العلمين، ومعرض سوفكس للعمليات الخاصة في الأردن، ومعرض الصين الجوي، ومعرض مراكش الجوي في المغرب، إضافة إلى معرض البحرين الدولي للطيران.