"جمعية ساعد" تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

أبوظبي في 5 ديسمبر/ وام/ نظمت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة، فعالية وطنية تحت شعار "كلنا الإمارات"، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلي الجهات والشركاء الإستراتيجيين.

واستهل الحفل بعزف السلام الوطني للدولة من فرقة موسيقى الشرطة، أعقبه كلمة افتتاحية أكدت القيم العميقة لهذه المناسبة الوطنية، فيما تضمن برنامج الاحتفال عرض فيديو قصير استعرض جهود الجمعية ومبادراتها في تعزيز الوعي المروري بالتعاون مع شركائها من مختلف الجهات.

وشهدت الفعالية فقرات تراثية وفنية، وكانت الفقرة الفنية الأولى قصيدة قدمها الطالب زايد الطنيجي أصغر صانع محتوى يحصل على الدكتوراه الفخرية في الإعلام والإبداع المجتمعي، وشارك في الفقرات الفنية مجموعة من الأطفال أصدقاء الجمعية، أضفت أجواءً احتفالية تعكس أصالة الهوية الإماراتية وروح الاتحاد.

كما تم خلال الحفل تكريم الشركاء الإستراتيجيين تقديراً لدورهم في دعم مبادرات الجمعية ومساندة جهودها في خفض الحوادث المرورية ونشر ثقافة السلامة.

وأعرب سعادة جمال العامري، مدير عام جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، في كلمته خلال الحفل، عن سعادته بهذا الاحتفال الوطني العزيز على قلوب الجميع، حيث تتجلى روح الوحدة والفخر بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة، المناسبة التي تعيد إلى الأذهان قصة مجدٍ وحلمٍ تحول إلى واقع صنعه آباؤنا المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف، نلتقي اليوم لنحتفي معاً على أرض الاتحاد التي توحّدت فيها الرؤية وامتزجت فيها الطموحات، لتصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في البناء والإنجاز والتنمية المستدامة، ومركزاً للابتكار والأمن والسلام والتسامح.

وأشار العامري إلى أن جمعية ساعد، ومنذ تأسيسها، تواصل رسالتها الوطنية من خلال تعزيز ثقافة السلامة المرورية وحماية الأرواح ودعم الجهود الحكومية في تحسين جودة الحياة، مؤكداً أن أمن الطريق جزء لا يتجزأ من أمن الوطن.

وتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى الشركاء الإستراتيجيين والجهات الداعمة، مشيرا إلى أن تعاونهم المستمر وإسهاماتهم المخلصة هي حجر الأساس في تحقيق أهداف الجمعية ونشر الوعي المروري.