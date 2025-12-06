شرطة دبي تضم "فيراري بوروسانغوي – منصوري" إلى أسطول الدوريات الفارهة

دبي في 5 ديسمبر / وام /احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي، بمرور 12 عاماً على تدشين دورياتها الفارهة.وكشفت خلال الاحتفال عن انضمام مركبة "فيراري بوروسانغوي – منصوري" إلى أسطولها الذي يضم حالياً 56 دورية فارهة تعمل ضمن منظومة الوجود الأمني والسياحي في الإمارة. وجاءت الفعالية أمام مبنى أبراج الإمارات تحت شعار "12 عاماً… سياحة أمنية مستدامة" بحضور العميد سعيد الهاجري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط وممثلي شركة منصوري.

وتُعد المركبة الجديدة واحدة من 7 سيارات فقط حول العالم جرى تعديلها من قبل شركة منصوري الألمانية، حيث جرى تدشينها والاطلاع على مواصفاتها التقنية التي تشمل محرك V12 بسعة 6.5 لترات وقدرة 755 حصاناً وعزم 730 نيوتن/متر، مع تسارع من صفر إلى 100 كم/س خلال 3.1 ثانية، وسرعة قصوى تبلغ 320 كم/س. وشملت التعديلات إضافات كاملة للهيكل الخارجي من الكربون، جناح خلفي، صدام أمامي رياضي، عجلات Forged FC.5، إضافة إلى مقصورة داخلية من الجلد الفاخر والكربون ومقود وأحزمة بشعار منصوري ونظام عادم عالي الأداء.

وأشاد الهاجري بالتعاون مع شركة منصوري، مؤكداً أن إدخال السيارات الفارهة إلى الأسطول يعزز الوجود الأمني في أبرز الوجهات السياحية مثل برج خليفة وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد وجي بي آر، إلى جانب رفع جودة المنظومة التقنية لأسطول شرطة دبي وتحديثه بشكل مستمر. وأضاف أن الدورية الجديدة ستقدم خدمات شرطية ومعلوماتية للزوّار والسياح ضمن مهام تعريفية ومجتمعية.

وأوضح المقدم محمد عبد الرحمن، أن مرور 12 عاماً على إطلاق أول دورية فارهة عام 2013 من نوع لامبورغيني شكّل بداية نقلت صورة دبي عالمياً في المجالين الأمني والسياحي، مشيراً إلى أن الأسطول يضم حالياً 56 مركبة مزوّدة بأنظمة مرورية وتقنيات صديقة للبيئة وكاميرات حديثة، بما يواكب توجهات حكومة دبي في جعلها المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.

وأكد النقيب راشد نغماش المنصوري، أن الدوريات الفارهة تؤدي مهام سياحية وتفاعلية يومية، وتحرص على التواصل مع الزوار وتقديم الخدمات الميدانية لهم .