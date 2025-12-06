قرعة كأس العالم تضع المنتخبات العربية في مجموعات متباينة المستوى

واشنطن في 5 ديسمبر/وام/ أوقعت القرعة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 المنتخبات العربية في مجموعات متفاوتة المستوى، ضمن 12 مجموعة أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، بعد توزيع 42 منتخباً عليها، مع إبقاء 6 مقاعد شاغرة للمنتخبات المتأهلة من الملحقين العالمي والأوروبي، لاستكمال قائمة المنتخبات الـ48 المشاركة في النهائيات.

وأقيمت قرعة المونديال، اليوم، في احتفالية كبرى بمركز جون ف. كينيدي التاريخي لفنون الأداء في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداداً لتنظيم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات المونديال صيف العام المقبل، والتي تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخباً، من بينها 7 منتخبات عربية.

ووفق ترتيب المجموعات، أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كندا وسويسرا ومتأهل من الملحق الأوروبي، بينما جاء المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة مع البرازيل وهايتي واسكتلندا.

وجاء المنتخب التونسي في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والمتأهل من الملحق الأوروبي، فيما حل المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

كما جاء المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

وضمت المجموعة العاشرة منتخبين عربيين هما الجزائر والأردن، إلى جانب الأرجنتين والنمسا.

ولا تزال هوية 6 منتخبات من بين الـ48 المشاركة غير مكتملة، حيث سيتم حسمها في مارس 2026، وتتأهل 4 منتخبات من الملحق الأوروبي الذي يضم 16 منتخباً، بينما تتنافس 6 منتخبات، من بينها المنتخب العراقي، على بطاقتين عبر الملحق العالمي، وهي: بوليفيا والكونغو الديمقراطية والعراق وجامايكا وكاليدونيا الجديدة وسورينام.