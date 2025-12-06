سالم بن سلطان القاسمي يحضر حفل إطلاق منصة " Verified Properties"

دبي في 5 ديسمبر/ وام/ حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، حفل إطلاق المنصّة العقارية الشاملة " Verified Properties".

حضر الحفل الذي أقيم في قاعة بافيليون بفندق أرماني ببرج خليفة في دبي، نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والمشاهير ونجوم الرياضة والخبراء في القطاع العقاري .

وقال الشيخ سالم بن سلطان "نحن سعداء بحضورنا حفل إطلاق منصة متخصصة في العقارات تُسهم في الارتقاء بالقطاع من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة تدعم الشفافية وتسهّل على المستثمرين والمستخدمين الوصول إلى عقارات موثوقة ومعتمدة".

وتعد منصة Verified Properties منظومة عقارية متكاملة توفر خدمات التحقق من ملكية العقارات، وتوثيق البيانات، وعرض المشاريع الموثوقة، بما يعزز الثقة بين المستثمرين ويُسهم في دعم النمو المستدام للقطاع العقاري في دولة الإمارات.