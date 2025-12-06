فريق بحثي سويسري ياباني يطور تقنية تكشف كيفية إصابة فيروس الإنفلونزا للخلايا

زيورخ في 6 ديسمبر /وام/ طوّر فريق بحثي من سويسرا واليابان تقنية مجهرية فريدة لرؤية عملية انتقال فيروس الإنفلونزا عبر الرذاذ ليدخل الجسم ويصيب الخلايا، سمحت لهم بمشاهدة لحظة اختراق الفيروس للخلية مباشرة وبوضوح شديد.

وتوصل الفريق بقيادة البروفيسور يوهي ياماوتشي، أستاذ الطب الجزيئي في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، إلى اكتشاف مدهش مفاده أن الخلايا لا تنتظر بصمت قدوم الفيروس، بل تبدو وكأنها تحاول الإمساك به.

وقال ياماوتشي إن إصابة خلايا الجسم تشبه "رقصة" معقدة أو "مطاردة" غريبة بين الفيروس والخلية؛ إذ وجد الفريق أن سطح الخلية يحاول بنشاط التقاط الفيروس وجذبه إلى الداخل، مستخدما نفس الآلية التي يستخدمها عادة لامتصاص مواد مغذية مثل الهرمونات والحديد.

وأوضح: "تبدأ "الرقصة" عندما يلتصق الفيروس بمستقبلات على سطح الخلية، وينزلق عليها وكأنه يركب الأمواج حتى يصل إلى منطقة غنية بهذه المستقبلات، ما يوفر له مدخلا مثاليا، وعندها يستشعر غشاء الخلية وجود الفيروس، وبمساعدة بروتين يدعى "كلاثرين"، يبدأ في تشكيل جيب عميق يحيط بالفيروس ويغلقه داخل حويصلة، يتم سحبها إلى داخل الخلية حيث يتحرر الفيروس ليبدأ مهمته التكاثرية".

ولم تكن مثل هذه المشاهدات التفصيلية الحيوية ممكنة في السابق، فالتقنيات المجهرية التقليدية كانت تعطي صورا ثابتة عالية الدقة بعد تثبيت الخلايا، مثل المجهر الإلكتروني، أو تقدم مشاهد حية ولكن بدقة محدودة، مثل المجهر الفلوري، ولذلك طور الفريق تقنية هجينة جديدة تجمع بين قوة مجهر القوة الذرية وحساسية المجهر الفلوري، وأطلقوا عليها اسم "ViViD-AFM"، وهي تقنية مبتكرة كشفت أن الخلية تشارك بنشاط أكبر مما كنا نتخيل، فهي لا تستدعي بروتينات "كلاثرين" فحسب، بل يتحرك غشاؤها بشكل نشط باتجاه الفيروس، ويزداد هذا النشاط إذا حاول الفيروس الابتعاد.

ويفتح هذا الفهم الجديد آفاقا واسعة في مجال مكافحة الفيروسات؛ إذ بات بإمكان العلماء الآن استخدام تقنية "ViViD-AFM" لمراقبة فعالية الأدوية المضادة للفيروسات بشكل مباشر وفي الوقت الحقيقي، ما يسرع عملية تطوير العلاجات واختبارها.

وهذه التقنية ليست حصرا على فيروس الإنفلونزا، بل يمكن تطبيقها لدراسة فيروسات أخرى وحتى لمراقبة تفاعل اللقاحات مع الخلايا، ما يقدم أداة قوية للعلم في معركته الدائمة ضد الأمراض المعدية.

