باحثون يابانيون يطورون جهازا لخفض خطر احتراق بطاريات الليثيوم

طوكيو في 6 ديسمبر /وام/ طورت مجموعة بحثية في جامعة يابانية جهازا محمولا للتخزين الآمن وجمع ونقل والتخلص من بطاريات الليثيوم أيون، مع تزايد الحرائق المرتبطة بهذه البطاريات في البلاد.

ويهدف الفريق بقيادة نوريكازو إيشيجاكي، الأستاذ المساعد في جامعة ناجويا، إلى تسويق "طفاية الحريق المحمولة" وهي على شكل صندوق بحلول أبريل بالتعاون مع الشركات ذات الصلة.

ويحتوي الجهاز على فوسفات الأمونيوم، وهي نفس المادة الكيميائية المستخدمة على نطاق واسع في طفايات الحريق التقليدية، حيث يتم احتواء الحريق داخل الجهاز في حال اشتعلت بطارية ليثيوم أيون بداخله، ما يمنع

الحرارة من التسرب وانتشار النيران.

ويأتي هذا التطور مع تزايد حالات اشتعال النيران في بنوك الطاقة المحمولة في أماكن عامة في السنوات الأخيرة، ما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة ودعوات لاتخاذ إجراءات مضادة.

يذكر أن بطاريات الليثيوم أيون، التي تستخدم عادة في بنوك الطاقة المتنقلة ومحطات الطاقة المحمولة، يمكن أن تشتعل إذا ارتفعت درجة حرارتها بسبب الصدمات أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة

المتولدة أثناء الشحن.

وأكد الفريق فعالية الجهاز خلال تجارب مع سلطات إطفاء الحرائق والحكومات المحلية وشركات النقل استعدادا لطرحه للبيع.

