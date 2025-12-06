أسبوع أبوظبي المالي/منصة عالمية لقادة المال والأعمال

أبوظبي في 6 ديسمبر /وام/ يواصل أسبوع أبوظبي المالي ترسيخ حضوره كأحد أهم الفعاليات الاقتصادية العالمية وأكثرها تأثيراً، باعتباره منصة جامعة لقادة المال والأعمال وصنّاع القرار، وفضاءً دولياً لعقد الصفقات النوعية وإطلاق المبادرات الإستراتيجية واستشراف مستقبل القطاع المالي العالمي.

ويتقدم الحدث، بفضل زخم متصاعد عبر نسخ متتالية، ليصبح نقطة ارتكاز عالمية تدعم مكانة أبوظبي كعاصمة لرأس المال ومركزاً مالياً ملهماً ووجهة يقصدها كبار المستثمرين والمؤسسات العالمية التي تدير تريليونات الدولارات.

وتنطلق النسخة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي يوم 8 ديسمبر 2025، في موقعه الجديد في منطقة "جراند ستيبس – جزيرة المارية" ليتسع للنمو المتسارع في حجم المشاركات الدولية؛ إذ تستقطب هذه النسخة مجموعة استثنائية من القادة والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار حول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك في برنامج يضم أكثر من 60 فعالية وما يزيد على 300 جلسة و800 متحدث دولي، بما يعزز دور الحدث منصةً دولية رائدة لرسم توجهات القطاع المالي وصياغة رؤى مشتركة حول التحولات الاقتصادية العالمية.

وقال محمد المهيري، المتحدث الرسمي باسم أسبوع أبوظبي المالي 2025، إن الحدث يؤكد على المكانة الرائدة التي يحظى بها أبوظبي العالمي "ADGM"، ومنظومة أبوظبي الاقتصادية بأكملها؛ إذ يعد منصة دولية تعكس رؤيتنا في بناء منظومة مالية متقدمة ومتجددة وقادرة على قيادة موجة الابتكار القادمة.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "نتطلع لاستقبال نخبة من أبرز القادة والخبراء من أنحاء العالم، ضمن برنامج يتضمن أكثر من 60 فعالية وما يزيد على 300 جلسة و800 متحدث دولي، وواثقون بأن النسخة القادمة ستواصل تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها "عاصمة رأس المال" ومحركا رئيسيا لاقتصاد الصقر ولتدفقات رأس المال ثنائية الاتجاه، وذلك بما يدعم ازدهار قطاع الخدمات المالية إقليمياً وعالمياً".

ويمثل التطور اللافت الذي حققه الحدث امتداداً لمسار بدأ في نوفمبر 2022 عندما أطلق سوق أبوظبي العالمي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، النسخة الافتتاحية بين 14 و18 نوفمبر بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي المستوى.

وتضمنت تلك النسخة 12 حدثاً متخصصاً ناقشت مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار والشركات الناشئة وتمويل المشاريع وإدارة الأصول وأسواق رأس المال، إلى جانب جلسات حول القضايا البيئية والمجتمعية والسياسات التنظيمية الدولية.

كما شهد أسبوع أبوظبي المالي الأول إطلاق نسخة موسعة من "فينتك أبوظبي"، كما تضمّنت فعاليات النسخة الأولى ملتقى أبوظبي للعملات المشفرة، ومخيم الشركات الناشئة، وندوة الاستدامة، إضافة إلى ملتقى "أصول إمارة أبوظبي" الذي استضاف نحو 300 مستثمر من أكثر من 30 دولة كانوا حينها يمتلكون مجتمعين أكثر من 4 مليارات دولار من الأصول تحت الإدارة.

وجاءت الدورة الثانية في ديسمبر 2023، لتعلن دخول أسبوع أبوظبي المالي مرحلة مختلفة من الانتشار العالمي؛ إذ استقطبت أكثر من 18 ألف مشارك وهو ضعف عدد المشاركين في النسخة الأولى من بينهم أكثر من 3500 من رؤساء المؤسسات المالية والمستثمرين وصناع السياسات من أكثر من 100 دولة.

وتوزعت الفعاليات على 46 حدثاً فرعياً و180 جلسة حوارية، شارك فيها أكثر من 300 متحدث عالمي من بينهم أسماء ذات وزن دولي كبير ورؤساء مؤسسات مرموقة منهم على سبيل المثال "جي بي مورغان"، و"بريدج ووتر"، و"فرانكلين تمبلتون"، و"جولدمان ساكس" وغيرهم الكثير.

ومع حلول ديسمبر 2024، رسخت الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي مكانتها بوصفها واحدة من أكبر منصات المال في العالم، باستقطابها أكثر من 20 ألف مشارك من القادة والخبراء وصنّاع القرار من المؤسسات المالية العالمية التي تدير مجتمعة أكثر من 42.5 تريليون دولار من الأصول.

وتميّزت نسخة 2024 بتوقيع 44 مذكرة تفاهم، بينها 16 اتفاقية بارزة شملت سوق أبوظبي العالمي "ADGM" وأكاديمية أبوظبي العالمي.

كما تضمنت الأجندة أكثر من 350 عرضاً وجلسة نقاشية ضمن أكثر من 60 حدثاً ومؤتمراً إستراتيجياً، وشملت فعاليات جديدة مثل منتدى "يو بي إس للاستثمار، وقمة التمويل الإسلامي، وقمة سبيرز: منتدى الثروات الخاصة، ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي".

كما احتفت نسخة 2024 بالذكرى الأربعين لتدشين العلاقات الدبلوماسية الإماراتية الصينية، عبر استضافة النسخة الافتتاحية من منتدى الاستثمار الإماراتي الصيني بالشراكة مع بنك "إتش إس بي سي".

ويبرز التطور الكبير بين نسخ 2022 و2024 حجم التحول الذي شهده أسبوع أبوظبي المالي خلال فترة قصيرة، ليشكل حدثاً عالمياً شاملاً يجمع مؤسسات تدير تريليونات الدولارات ويشكل منصة لصياغة مستقبل القطاع المالي.