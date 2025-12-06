مجلس الأعمال الأردني الإماراتي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54

أبوظبي في 6 ديسمبر /وام/ نظّم مجلس الأعمال الأردني–الإماراتي في أبوظبي، احتفالًا بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال من البلدين.

وقال المستشار محمد صايل المعايطة، رئيس المجلس في كلمته خلال الحفل، إن احتفال الإمارات بعيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية تجسد مسيرة تنموية استثنائية قادها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذين وضعوا ركائز نهضة راسخة جعلت من الدولة نموذجًا عالميًا في الإنجاز والتقدم.

وأشارإلى أن رؤية الاتحاد كانت ولا تزال مشروعًا حضاريًا تتجلى فيه الحكمة والعزيمة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص.

وأكد رئيس مجلس الأعمال الأردني–الإماراتي، عمق الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والأردن، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتجاوز نطاق التعاون العابر لتشكل "تلاحمًا مصيريًا" يستند إلى توافق سياسي واقتصادي وثقافي راسخ.

وأوضح أن الإمارات تمثل شريكًا صادقًا للأردن في مسيرة النمو والتنمية، مشيرا إلى الدور البارز للاستثمارات الإماراتية في دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز خطط التنمية المشتركة.

ورفع المجلس أصدق التهاني إلى دولة الإمارات قيادةً وشعبًا بمناسبة عيد الاتحاد، متمنيًا لها المزيد من التقدم في ظل قيادتها الرشيدة. كما عرض فيلمًا وثائقيًا تناول مسيرة العلاقات الأردنية–الإماراتية وتاريخها الممتد.

وأعلن المجلس إصدار كتيّب خاص يوثق إسهامات رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في أبوظبي ودورهم الفعّال في تعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية–الأردنية.