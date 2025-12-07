سباق كأس منصور بن زايد ينطلق غدا بمضمار الشارقة لونجين

الشارقة في 6 ديسمبر/ وام/ ينطلق غدا بمضمار الشارقة لونجين سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المخصص للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 95 خيلا تتنافس ضمن 6 أشواط .

وخصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة وفق العمر والنتائج لمسافة 1000 متر بمشاركة 16 خيلا ، بينما خصص الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1200 متر بمشاركة 16 مهرة ومهرا .

ويأتي الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة وفق العمر والنتائج - خيول من إنتاج الإمارات - لمسافة 1700 متر بمشاركة 16 خيلا .

وخصص الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة تكافؤ - خيول من إنتاج الإمارات - وفق العمر والنتائج لمسافة 2000 متر بمشاركة 16 خيلا .

أما الشوط الخامس فقد خصص لسباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة تكافؤ لمسافة السرعة 1200 متر بمشاركة 15 خيلا .

وتختتم المنافسات بالشوط السادس والمخصصة للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ لمسافة 1700 متر بمشاركة 16 خيلا .