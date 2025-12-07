منتخبنا الوطني يتعادل مع نظيره المصري في كأس العرب

الدوحة في 6 ديسمبر/ وام/ تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره المصري 1-1 الليلة في استاد لوسيل ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 16 منتخبا.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد منتخبنا الوطني نقطة واحدة، والمنتخب المصري نقطتين.

وضمن مواجهات المجموعة ذاتها فاز منتخب الأردن على نظيره الكويتي 3-1 في استاد أحمد بن علي.

وبهذه النتيجة رفع منتخب الأردن رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل إلى ربع النهائي ، فيما توقف رصيد منتخب الكويت عند نقطة واحدة.

وفي مواجهات المجموعة الرابعة فاز منتخب العراق على نظيره السوداني 2-0 في استاد 974.

وبهذه النتيجة رفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما بقي رصيد منتخب السودان عند نقطة واحدة.

وضمن المجموعة ذاتها فاز منتخب الجزائر حامل اللقب على منتخب البحرين 5-1 في استاد خليفة الدولي.

وبهذه النتيجة رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي منتخب البحرين بلا رصيد من النقاط.