مصرع 23 شخصا في حريق داخل منشأة ترفيهية بولاية "غوا" الهندية

نيودلهي في 7 ديسمبر /وام/ لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم جراء اندلاع حريق في منشأة ترفيهية بمدينة "غوا" السياحية الهندية، وفق ما أعلن رئيس وزراء ولاية غوا برامود ساوانت ومسؤولون آخرون.

وذكرت الشرطة، أن عددا من السياح كانوا ضمن الضحايا في الحريق الذي وقع في منشأة ترفيهية بمنطقة أربورا في مقاطعة شمال غوا.

وقال ساوانت في منشور على منصة إكس: "اليوم يوم مؤلم للغاية لنا جميعا في غوا، حادث حريق كبير في أربورا أودى بحياة 23 شخصا"، مشيرا إلى أنه زار موقع الحادث وأمر بفتح تحقيق شامل، مع التأكيد على أن "المسؤولين سيواجهون أشد الإجراءات القانونية، وأنه سيتعامل بحزم مع أي تقصير أو إهمال".

وأوضح ساوانت للصحفيين أن "ثلاثة إلى أربعة" من الضحايا هم من السياح، مضيفا أن ثلاثة أشخاص توفوا متأثرين بحروقهم، بينما قضى الآخرون اختناقا.

