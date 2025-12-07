"كاواساكي" اليابانية تؤكد طرح الروبوت "كورليو" في الأسواق عام 2035

طوكيو في 7 ديسمبر /وام/ أعلنت شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة اليابانية أن الروبوت "كورليو" الذي يجمع بين شكل الأسد وآلية تحكم تشبه الدراجة النارية والحصان، سيطرح للبيع بحلول عام 2035.

وقال تاكاهيرو أوينو، مدير مشروع فريق تطوير "المغامرة الآمنة" في مكتب المشاريع العامة، والذي يتبع مباشرةً لرئيس شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة،إن الروبوت حالياً مجرد مفهوم، لكن الشركة ستبدأ بيعه بحلول عام 2035، مضيفا: "لقد أعلنا بالفعل عن بدء الاستعدادات للإنتاج الصناعي، وهذا قرار نهائي".

وأوضح أوينو أن فكرة "كورليو" ولدت من مفهوم تمكين الإنسان من السفر بأمان عبر التضاريس الوعرة التي يتعذر الوصول إليها سيراً على الأقدام أو بأي وسيلة نقل تقليدية.

وتظهر اللقطات المُصورة الروبوت وهو يحمل راكبه ويتسلق قمم الجبال، ويركض عبر الغابات الكثيفة، ويعبر الجداول الجبلية، ويقفز فوق العوائق.

وأضاف أوينو: "هدفنا الأساسي كان خلق روبوت يندمج مع الإنسان، يمكن امتطاؤه واستخدام جميع إمكاناته، مع ضمان السلامة. الفكرة هي أن يكون روبوتاً مطيعاً يتحرك حسب رغبة راكبه، مدمجاً فيه وظائف الدراجة النارية والحصان، ليمكن الإنسان من الوصول إلى أماكن لا يستطيع بلوغها مشياً أو بمركبة".

وأوضح أوينو: "أنا مسؤول عن الجانب التقني، لذلك يصعب عليّ تحديد السعر، لكنه لن يكون 100 مليون ين (640 ألف دولار)، بل سيكون على الأرجح أقل بكثير (عشرات الآلاف من الدولارات).

وعُرض "كورليو" في جناح كاواساكي في معرض "آيريكس 2025"، أكبر معرض للروبوتات في العالم، في طوكيو، الذي شاركت فيه 673 شركة في 3334 جناحًا، منها 140 جناحًا تمثل 14 دولة.

-خلا-