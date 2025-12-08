ذياب بن زايد يتوِّج لاندو نوريس بلقب بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2025

أبوظبي في 7 ديسمبر/ وام / توَّج سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، لاندو نوريس سائق فريق "ماكلارين"، بلقب بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2025، التي أقيمت جولتها الختامية ضمن النسخة الـ17 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

كما توَّج سموّه ماكس فيرستابن سائق فريق "ريد بول" بلقب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في نسختها السابعة عشرة.

وهنّأ سموّه الفائزين في بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2025 على النتائج التي حققوها والأداء المتميّز الذي قدّموه خلال مختلف مراحل السباق، مشيداً بما بذله المنظِّمون والشركاء الاستراتيجيون من جهود فاعلة أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي.