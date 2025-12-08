مجموعة إم بي سي شريك إستراتيجي للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع

دبي في 8 ديسمبر/ وام/ أعلنت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، عن انضمام مجموعة إم بي سي، المؤسسة الإعلامية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشريك إستراتيجي للنسخة الرابعة من القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دبي، في جميرا أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف دبي للمستقبل، من 9 إلى 11 يناير 2026، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية العربية في دعم صناعة المحتوى الهادف في المنطقة، بما يسهم في تطوير المحتوى العربي وتعزيز قدراته للوصول إلى جمهور عالمي، وترسيخ حضور الإعلام العربي على الساحة العالمية، وتمكين صنّاع المحتوى من تبني رسائل مؤثرة تسهم في بناء مجتمعات أكثر وعياً وإبداعاً.

وأعرب بسام البريكان، مدير عام العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية في مجموعة إم بي سي، عن الفخر بأن تكون المجموعة الشريك الإستراتيجي للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع، التي تمثل منصة عالمية رائدة تجمع المبدعين والمؤثرين وصنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن هذه الشراكة تجسد التزام مجموعة إم بي سي، بدعم وتمكين المواهب العربية الشابة، وتعزيز صناعة المحتوى العربي ليكون منافساً ومؤثراً في المشهد الرقمي العالمي.

وأشار إلى أن المجموعة، من خلال خبراتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الإعلام والترفيه، ستعمل عبر هذه الشراكة على دعم المبادرات والمواهب المشاركة في القمة، ونقل خبراتها في إنتاج المحتوى المتميز إلى الجيل الجديد من صنّاع المحتوى، بما يعزز دور الإعلام العربي في تشكيل الإعلام الرقمي العالمي.

وأكد أن الشراكة مع قمة المليار متابع تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الإعلام التقليدي والرقمي من جهة، وبين الإعلام الرقمي المنضوي تحت مظلة مجموعات إعلامية عريقة ونظيره الذي يبدعه صناّع المحتوى الصاعدين والمؤثرين من جهة أخرى، الأمر الذي يسهم في تطوير بيئة إعلامية متكاملة في العالم العربي تكون قادرة على ملء فراغ الخبرة والمصداقية والمهنية والاحتراف، في موازاة الحفاظ على الموروث الثقافي والأخلاقي للمنطقة.

من جانبه، قال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، إن مجموعة إم بي سي تحظى بمكانة رائدة في دعم المحتوى العربي والارتقاء بصناعة الإعلام في المنطقة، ومن خلال شراكتها للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع سنتمكن معاً من تعزيز قدرات صناع المحتوى الموهوبين، ودعمهم بالمعرفة والخبرة والتقنيات التي تساعدهم على تطوير إنتاجهم الإبداعي.

وأضاف أن تمكين صنّاع المحتوى لا يقتصر على الأدوات التقنية فقط، بل يشمل إتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل مع مؤسسات إعلامية كبرى مثل مجموعة إم بي سي، للاستفادة من خبراتها في تطوير المهارات الإبداعية، وبناء قدرات إنتاجية ومهنية ترتقي بالمحتوى العربي إلى مستويات عالمية.

وأكد أن الشراكة مع مجموعة إم بي سي، تعزز التكامل بين الإعلام الجديد والإعلام التقليدي، وتفتح الباب أمام مشاريع ومبادرات مشتركة تواكب التحولات المتسارعة في الإعلام الرقمي، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للإبداع وصناعة المحتوى المؤثر، مشيراً إلى أن قمة المليار متابع توفر فرصة مثالية لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة تسهم في تعزيز جودة المحتوى العربي وتأثيره الإيجابي حول العالم.

وتعكس هذه الشراكة حرص قمة المليار متابع ومجموعة إم بي سي على تسهيل وصول صناع المحتوى إلى أدوات وتقنيات تواكب التطورات السريعة في العالم الرقمي، وتمكنهم من إنتاج محتوى مؤثر ومبتكر وهادف يعبر عن الهوية العربية، ويجسد القيم الإيجابية التي تميز المجتمعات العربية، ويشجع على إنتاج محتوى عربي يعكس الهوية الثقافية، ويعزز من تنافسية المحتوى العربي على مستوى العالم.

وتتيح لصناع المحتوى المبدعين من المنطقة العربية التفاعل مع أبرز صناع المحتوى والمؤثرين العالميين ضمن فعاليات القمة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون بين الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية الجديدة، ويرسخ بيئة محفزة تشجع على الابتكار والإنتاج الإعلامي الهادف.

ويحفل تاريخ مجموعة MBC بالنجاحات والنمو والتوسع، إذ تأسست في لندن عام 1991 كقناة فضائية مستقلة، واليوم تُعد المجموعة موطناً لعدد كبير من العلامات التجارية، ويندرج تحت مظلتها أكثر من 13 قناة تلفزيونية مجانية و3 محطات إذاعية.

وتُبنى النسخة الرابعة من قمة المليار متابع على النجاح الكبير الذي حققته نسختها السابقة في يناير 2025، والتي استقطبت أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، و420 متحدثاً، وأكثر من 125 من أبرز الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين، مسجلة أكثر من 30 ألف مشارك بالحضور الفعلي، و1.5 مليار تفاعل رقمي.

واعتمدت القمة لنسختها الرابعة العديد من المبادرات العالمية الجديدة، والتي تشمل، أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقيمتها مليون دولار وذلك بالتعاون مع شركة Google، وإطلاق برنامج "مسرعات المؤثرين"، ضمن النسخة الثانية من برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، والذي ينظمه ويدعمه مقر المؤثرين بالتعاون مع شركة 500 جلوبال، وتم تخصيص ما يصل إلى 50 مليون درهم للبرنامج، والذي يتم خلاله احتضان صناع المحتوى والمؤثرين من الأفراد والشركات للتنافس على الدعم، وكذلك أعلنت قمة المليار متابع عن استحداث جناح خاص لشركات صناعة المحتوى، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاقها، ما يمثل خطوة نوعية لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى، وتمكين المبدعين الشباب من استلهام تجارب ناجحة لمؤثرين بارزين في تأسيس شركاتهم الخاصة.