الكرواتية مارشينكو تتوج بلقب تحدي الحبتور للتنس

دبي في 8 ديسمبر/ وام/ توجت الكرواتية بيترا مارشينكو بلقب النسخة الـ28 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، بعد فوزها على الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا بمجموعتين دون رد 6-3 و6-3، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على ملاعب منتجع الحبتور جراند بدبي واستمرت نحو ساعة و17 دقيقة.

وجاء تتويج مارشينكو (20 عاماً) ليشكّل امتداداً لتألقها في الدولة، بعدما كانت قد أحرزت الأسبوع الماضي لقب بطولة الفجيرة ( W75)، لتسجل ثنائية تاريخية في دبي والفجيرة، وهي المرة الأولى التي تُكرر فيها هذا الإنجاز منذ فوزها ببطولتين متتاليتين في الإمارات خلال مسيرتها في فئة الناشئات عام 2019.

وعقب المباراة النهائية قام خلف أحمد الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة، بتتويج البطلة الجديدة بحضور أحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وناصر المرزوقي الأمين العام، ومديرة البطولة نورة بدوي.

وأعربت مارشينكو عقب النهائي عن سعادتها بإنهاء موسم 2025 بأفضل صورة، مؤكدة أن فوزها في دبي يأتي بعد موسم حافل تُوّجت خلاله بلقبها الأول في فئة WTA125 بروما، إضافة إلى لقبي لاندسفيل وتايلر في الولايات المتحدة، ثم لقب بطولة الفجيرة W75 قبل حضورها إلى دبي.

وشهدت النسخة الـ28، المصنفة ضمن فئة W100 في سلسلة الاتحاد الدولي للتنس، مشاركة بارزة للاعبات الواعدات.

وكانت زفوناريفا (41 عاماً)، وصيفة البطولة، تطمح إلى تحقيق ثنائية الفردي والزوجي، إلا أنها اكتفت بالمركز الثاني في الفردي، وخسرت نهائي الزوجي أيضاً إلى جانب شريكتها رادا زولوتاريفا أمام الزوجي الآسيوي المكوّن من الصينية شينيو غاو والتايلندية مانانتشايا ساوانغكايو بنتيجة 4-6 و7-5 و10-7، في مباراة امتدت ساعة و41 دقيقة.