نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث

الرياض في 8 ديسمبر/ وام/ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م، نموًا بنسبة 4.8% مقارنةً بما كان عليه خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" ، أن هذا الارتفاع يعود إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث حققت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 8.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 4.3%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وذلك بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وأظهرت نتائج النشرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بنسبة 1.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، فيما سجَّلت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 3.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 0.6%، وحقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.1% على أساس ربعي.