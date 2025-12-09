" ستارز بلاي":" بريدج" فرصة حقيقية للتواصل مع صناع المحتوى

أبوظبي في 8 ديسمبر/وام/ أكد معاذ شيخ الرئيس التنفيذي لمنصة " ستارز بلاي"، أن قمة "بريدج" أبوظبي العالمية 2025، منصة حقيقية للتواصل مع المنتجين وصناع المحتوى، ليس فقط من المنطقة الخليجية، وإنما من مختلف أنحاء العالم.

وقال في تصريح اليوم بمناسبة انطلاق القمة: متحمسون للغاية لوجودنا في الفعاليات ، وسعداء بالمشاركة ..فالقمة تشكل فرصة مهمة لبناء العلاقات والتعارف، والشراكات، والعمل مع أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة، لتعزيز الحضور الرقمي.

وكشف أنهم يركزون خلال فترة القمة على التواصل مع شركاء من مختلف أنحاء المنطقة، ممن يسعون إلى إنتاج المزيد من المحتوى، وإنشاء محتوى عربي أكبر، وعقد المزيد من الشراكات لنواصل الاستثمار في المنطقة، وتطوير منصتنا لتقديم محتوى عربي أكثر.

وأضاف أن لديهم شراكة مع "أبوظبي للإعلام"، ومن خلالها يتم بث مجموعة من الفعاليات الرياضية الكبرى، من بينها دوري المحترفين الإماراتي، والمتاح حالياً عبر تطبيق "ستارز بلاي"، بالإضافة إلى أنه من ضمن هذه الشراكة، يقومون حالياً بعرض مباريات كأس العرب المقامة حاليا، مجانا عبر تطبيق "ستارز بلاي"، بهدف تقديم تجربة مشاهدة متطورة ومتكاملة، لضمان وصول محتوى وبرامج" أبوظبي للإعلام"، إلى شريحة واسعة من الجماهير والمتابعين.