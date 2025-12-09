غوتيريش يدين اقتحام قوات إسرائيلية مجمع أونروا في الشيخ جرّاح

نيويورك في 8 ديسمبر/وام/ أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة عملية الدخول غير المصرح بها التي نفّذتها السلطات الإسرائيلية اليوم ، إلى مجمع الشيخ جرّاح التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والواقع في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد غوتيريش في بيان رسمي أن المجمّع يُعدّ منشأة أممية خاضعة للحصانة، ولا يجوز لأي جهة التدخل فيها أو المساس بها، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة مقار الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت مؤخرًا أن أي إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي يستهدف ممتلكات الأمم المتحدة أو أصولها يُعدّ مخالفًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

ودعا الأمين العام الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة على الفور لضمان استعادة وحماية وعدم انتهاك حرمة منشآت الأونروا، والامتناع عن أي إجراءات إضافية بحق مقار الوكالة، التزامًا بواجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة.

