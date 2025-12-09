عمار بن حميد يكرّم خريجي برنامجي "مقيم التميز الوظيفي" و"مقيم الخدمات الحكومية"

عجمان في 9 ديسمبر/ وام/ أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أنّ حكومة عجمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تضع الإنسان في قلب مسيرتها التنموية موظفاً كان أو متعاملاً.

جاء ذلك خلال تكريم سموه، اليوم بالديوان الأميري، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، خريجي برنامجي "الدبلوم المهني – مقيم التميز الوظيفي" و"الدبلوم المهني – مقيم الخدمات الحكومية"، اللذين ينفذهما برنامج عجمان للتميز بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان، على جهود الخريجين وإنجازاتهم المهنية والعلمية التي تنسجم مع رؤية عجمان 2030، في بناء جهاز حكومي متطور قادر على مواكبة التحولات وابتكار نماذج رائدة في الأداء المؤسسي.

وقال سموه: "نثمّن اجتهادكم والتزامكم بصقل مهاراتكم، وما يظهره هذا التفاني من حرص على الارتقاء بجودة العمل الحكومي، والاستثمار في قدراتكم هو استثمار في مستقبل الإمارة، ودوركم اليوم يمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لمجتمع عجمان".

وشدد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على أنّ كفاءة العمل الحكومي تُقاس بقدرته على الارتقاء بجودة الحياة وتلبية احتياجات الناس، مشيراً إلى أن ثقافة الريادة في عجمان أصبحت نهجاً ثابتاً ينعكس في الممارسات اليومية وأساليب العمل.

ويُعد برنامج "الدبلوم المهني - مقيم التميز الوظيفي" الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث يهدف إلى إعداد مقيمين قادرين على تقييم الأداء الوظيفي وفق أعلى معايير الجودة والتميز، وتمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق منهجيات التقييم داخل مؤسساتهم، فيما يُسهم "الدبلوم المهني - مقيم الخدمات الحكومية" في إعداد وتأهيل مقيمين من الكفاءات الوطنية في تقييم جودة الخدمات الحكومية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتأتي هذه البرامج ضمن جهود حكومة عجمان في ترسيخ ثقافة التميز والريادة في العمل المؤسسي، وبناء قدرات حكومية قادرة على إجراء تقييم داخلي مستمر ودعم استدامة التطوير.

كما كرم سمو ولي عهد عجمان بـ " شارة نجم الخدمة" مجموعة من الكفاءات الوطنية المتميزة ممن أثبتوا حضوراً استثنائياً في تقديم الخدمة للمتعاملين، تقديراً لتميزهم في التعامل مع المتعاملين وسرعة إنجاز الخدمات.

وشمل التكريم ناصر المرزوقي، ونوف الكعبي، وعقيل العوضي من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وأسماء المرزوقي من دائرة البلدية والتخطيط، وزينب العلي من دائرة الميناء والجمارك.

وتُعد مبادرة "شارة نجم الخدمة" إحدى أدوات التحفيز الحكومي في عجمان، إذ تُبرز تميز الكوادر وجودة تعاملهم مع المتعاملين وتقديراً لما قدموه من سرعة إنجاز ومرونة في التعامل.

وقال سمو ولي عهد عجمان: "نفخر اليوم بتكريم نخبة من أبناء الإمارة الذين جسّدوا قيم التميز والإتقان في عملهم، وأسهموا بجهودهم في تعزيز جودة الخدمات الحكومية بعجمان ورفع رضا المتعاملين".

وأضاف سموه أن تكريم الحاصلين على "شارة نجم الخدمة" هو تقدير لجهودهم والتزامهم بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، مشيراً إلى أن هذا النوع من المبادرات نموذج يحتذى به في التحفيز القائم على والتميز والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وترسخ المبادرة نهج التحفيز القائم على الأداء الحقيقي، حيث تعتمد بشكل رئيسي على المشاهدات الاستثنائية للموظفين المتميزين من خلال برنامج "المتسوق السري"، لضمان الموضوعية، وقد أسهمت هذه المنهجية، في إبراز نماذج وطنية متميزة، من مختلف الجهات.

وتأتي الدبلومات المهنية، بعد دراسة سبل تحقيق الريادة واستدامتها لتؤسس قاعدة راسخة بالجهة من أبعاد مختلفة تغطي جوانب التميز المؤسسي والموظفين وجانب الخدمات، وتنمي الخبرات الوطنية، والقادرة على تنفيذ عمليات التقييم والمراجعة داخل مؤسساتهم، وفق منهجيات عالمية، بما يمكّن الحكومة، من ممارسة تقييم داخلي مستمر، وبناء قدرة مؤسسية مستدامة.

ويمثل هذا التكريم، محطة مهمة في مسار الإمارة، نحو بناء "حكومة المستقبل"، كونه يجمع ثلاث مبادرات محورية، تشكل إطاراً متكاملاً للتميز المؤسسي؛ ابتداءاً من تكريم الأداء الفردي، عبر مبادرة " نجم الخدمة"، بالإضافة إلى بناء الكفاءات عبر الدبلومات المهنية، بما يسهم في تسريع إنجاز الخدمات و الارتقاء برضا المتعاملين وسعادتهم.