" كلية ديل فيو" الهندية ونادي الفجيرة العلمي يناقشان المبادرات المستقبلية المشتركة

الفجيرة في 9 ديسمبر /وام/ بحث الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي خلال استقباله في مكتبه، الدكتور شاجيو ديفيد الرئيس التنفيذي لكلية ديل فيو للصيدلة ومركز البحوث بمحافظة ترافندرم الهندية، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الطرفين.

وناقش الجانبان العديد من المبادرات المستقبلية ووضعا عددًا من الأفكار الأولية لصياغة اتفاقية تنفيذية جديدة تعزّز مسارات الشراكة القائمة وتدعم مشاريع الابتكار والبحث العلمي والتبادل الطلابي.

وأشاد الدكتور شاجيو ديفيد بدور نادي الفجيرة العلمي في تمكين الشباب وترسيخ ثقافة الابتكار، مستعرضًا تاريخ كلية ديل فيو الممتد لأكثر من خمسة عقود في مجالات التعليم والصحة والتنمية الريفية. كما قدّم دعوة رسمية لحكومة الفجيرة، ممثلة بنادي الفجيرة العلمي، لاستثمار جزء من مبنى الكلية الجديد ليكون مركزًا علميًا مشتركًا للتميز البحثي والابتكار يخدم أبناء الإمارات والهند.

وأكد الدكتور سيف المعيلي أهمية هذه الشراكة في دعم رؤية النادي المستقبلية، وفتح آفاق واسعة للتعاون الأكاديمي الدولي وتنمية القدرات الوطنية في ميادين العلوم والبحث.