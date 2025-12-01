شرطة دبي تستعرض إنجازات المرور وبرامجها الذكية لتعزيز السلامة على طرق الإمارة

دبي في 9 ديسمبر/ وام/ استعرضت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي حصيلة إنجازاتها ومؤشراتها الاستراتيجية فيما نفذت ثلاث استراتيجيات تخصصية تشمل استراتيجية السلامة المرورية بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات والاستراتيجية التخصصية للحد من الحوادث المرورية واستراتيجية سلامة الطرق.

جاء ذلك خلال اطلاع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على سير العمل في الإدارة العامة للمرور ضمن برنامج التفتيش السنوي بحضور عدد من القيادات الشرطية .

واستعرضت الإدارة أبرز إنجازاتها ومنها الانضمام لعضوية المنظمة الدولية المتخصصة في التحقيق وتخطيط الحوادث المرورية ACTAR والحصول على اعتماد IDEALEST الدولي واعتماد أربعة خبراء من ACTAR ضمن كوادر المرور إلى جانب تطوير مشاريع ابتكارية وأخرى قيد التنفيذ إضافة إلى جهود ميدانية لتعزيز الضبط المروري والحملات التوعوية التي وصلت لأكثر من 20 مليون مستفيد وتجاوزت مشاهداتها الرقمية مليارا وثمانمئة مليون مشاهدة في عام 2024.

وشهد العام الماضي تسجيل 157 وفاة فيما سجلت حملات ضبط دراجات التوصيل ارتفاعا بنسبة 19.4 في المئة بعد تسجيل 27 ألفا وثلاثمائة وثلاث وخمسين مخالفة خلال العام الجاري.

وأكد معالي الفريق المري أن النتائج الإيجابية تعكس منظومة عمل متكاملة تعتمد على التخطيط الذكي والتعاون المؤسسي والتقنيات الحديثة مشيدا بكوادر المرور وجهودهم في تنفيذ المبادرات الميدانية والرقمية مؤكدا أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتقنيات الذكية يشكل ركيزة أساسية لترسيخ ريادة دبي كنموذج عالمي في الأمن المروري.