"قرية ماراثون أبوظبي 2025" في مدينة زايد الرياضية تستقطب آلاف الزوار والمشاركين

أبوظبي في 9 ديسمبر/وام/ تستقطب قرية ماراثون أبوظبي 2025 الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ورعاية "أدنوك" في مدينة زايد الرياضية آلاف الزوار والمشاركين، وذلك تمهيداً لإقامة النسخة السابعة من ماراثون أبوظبي 2025، يوم السبت 13 ديسمبر الجاري .

وتفتح القرية أبوابها أمام الزوار يومياً من الساعة 15:00 حتى 22:00، على أن تفتح في يوم السباق منذ الساعة 05:00 صباحاً حتى 13:00، ما يمنح المشاركين والزوار مساحة واسعة للاستفادة من أجوائها الحيوية، والفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة.

وتضم قرية الماراثون مجموعة واسعة من الأنشطة، من ضمنها، حصص للياقة البدنية التي يشرف عليها مدربون مختصون، وجلسات يوغا مخصصة للاسترخاء والتهيئة الذهنية للعدائين، وتمارين رياضية متنوعة مناسبة لجميع المستويات، ومناطق ترفيهية للأطفال مزودة بالألعاب والأنشطة التفاعلية، وفرق موسيقية وعروض فنية مباشرة تضفي أجواء احتفالية على الحدث.

كما تحتضن القرية أجنحة الرعاة والداعمين للماراثون، حيث يمكن للزوار استكشاف أحدث المنتجات والخدمات المرتبطة بالرياضة والصحة واللياقة البدنية.

وتشهد قرية الماراثون بعد غد عند الساعة 16:00 انعقاد المؤتمر الصحفي التقديمي لأبرز العدّائين العالميين المشاركين في نسخة هذا العام. ويتناول المؤتمر تفاصيل مشاركتهم وتوقعاتهم حول السباق، ما يجعل القرية منصة مهمة للتفاعل الإعلامي والرياضي قبل يوم الحدث الرئيسي.

و في سياق متصل أعلن نادي أبوظبي للألعاب الشتوية مشاركته في فعاليات ماراثون أبوظبي 2025، بجناح تفاعلي و30 رياضيا.

وأكد أن جناحه في قرية الماراثون بمدينة زايد الرياضية المقام حاليا ويستمر حتى 13 ديسمبر الجاري، حظي بتفاعل كبير، للتعرف على رياضات التزلج وهوكي الجليد، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات.

وأضاف أن الهدف من مشاركته في ماراثون أبوظبي 2025 المجتمعي السبت المقبل، هو تأكيد التزامه بدعم الرياضة للجميع، وتعزيز مفاهيم النشاط البدني ونمط الحياة الصحي، ضمن جهوده لترسيخ دوره في الفعاليات المجتمعية والوطنية.