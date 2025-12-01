جناح "تشاينا جوي" في "بريدج 2025".. تجربة ألعاب إلكترونية تعبر من شنغهاي إلى أبوظبي

أبوظبي في 9 ديسمبر /وام/ يطل جناح "تشاينا جوي" ، في قمة "بريدج 2025"، أضخم حدث عالمي لقطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، كنافذة آسيوية على عالم الألعاب الإلكترونية؛ جناح لا يستعرض منتجاته بقدر ما يمنح شعوراً بأن المستقبل يُبنى هنا، وأن صناعة كاملة عبرت القارات لتستقر في أبوظبي؛ ملتقى الإبداع ومختبر الأفكار الجديدة.

يضم الجناح 19 عارضاً من أبرز ممثلي صناعة الألعاب الإلكترونية في آسيا، وتتحول مساحته التفاعلية إلى ساحة حيوية يتجول فيها الزائر بين أحدث الألعاب، ويجربها كما لو أنه يعبر عوالم متعددة في دقائق، لعبة تعتمد على الحركة، وأخرى على التفاعل الجماعي، وثالثة تكشف الدقة البصرية التي تميز الصناعة الآسيوية… كلها مفتوحة للعب، كأن الجناح يدعو الزائر إلى أن يكون جزءاً من التجربة لا مجرد متلقٍ لها.

ويقدم حضور "تشاينا جوي" في قمة "بريدج 2025" رؤية أوسع لطبيعة هذا القطاع، حيث تتقاطع التقنية مع الحكاية، ويتحول الترفيه إلى منصة تصاغ فيها أفكار جديدة وصور مبتكرة، فالصناعة التي تزدهر في بكين وشنغهاي أصبحت تجد في أبوظبي مساحة طبيعية للتوسع والتعاون، وفرصة للاقتراب أكثر من جمهور المنطقة وشركاتها الناشئة وروادها.

كما يعكس الجناح روح القمة ذاتها؛ تلك الرغبة في جمع الإعلام، والفنون، والتقنيات الناشئة على أرض واحدة، حيث تتحول الأفكار إلى فرص، والفرص إلى شراكات، ومع كل زائر يختبر لعبة جديدة أو يكتشف تقنية مبتكرة، يبدو الجناح كأنه يعيد ترتيب مشهد الترفيه الرقمي، ويضع أبوظبي في قلب حوار عالمي حول مستقبل الألعاب الإلكترونية.

وهكذا، لا يغادر الزائر الجناح حاملاً تجربة لعب فحسب، بل انطباعاً بأن هذه الصناعة، بما تحمله من خيال وإبداع، باتت جزءاً من المشهد الثقافي الجديد الذي ترسمه قمة "بريدج 2025"، حيث تلتقي العوالم تحت سقف واحد.