ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.7% خلال نوفمبر

بكين في 10 ديسمبر/ وام/ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، مقابل 0.2 % خلال أكتوبر 2025، مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس 2024، وفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الأربعاء .

وأظهرت بيانات المكتب، أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم ، خلال نوفمبر بوتيرة أعلى من الشهر السابق، جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء.

ووفق البيانات تراجع المؤشر بنسبة 0.1 % على أساس شهري خلال نوفمبر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 1.2 % على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.

وكشفت البيانات، عن أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 2.2 % على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي.

خلا -