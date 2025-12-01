"ملك المعرفة" ينطلق من "بريدج" 2025.. أبو فلّة يقدّم أولى حلقات برنامجه التفاعلي "ملك المعرفة" مباشرة على المسرح

أبوظبي في 10 ديسمبر/ وام / من قمة "بريدج 2025"، أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، أطلق صانع المحتوى العربي الشهير حسن سليمان "أبو فلّة" العرض الأول من برنامجه التفاعلي الجديد "ملك المعرفة"، مقدّمًا أول ظهور له في برنامج مسابقات على المسرح مباشرة أمام مئات الحضور في لحظة حماسية حشدت جمهور القمة.

افتُتح العرض بفقرة موسيقية قدّمتها الدرامر وصانعة المحتوى كريستين بجّاني، التي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور، وقدّمت أسلوبها المميّز على آلة الـ«درامز»، ما مهّد لأجواء عالية من الحماس قبل انطلاق منافسات البرنامج.

وشكّل إطلاق "ملك المعرفة" خطوة جديدة في مسيرة أبو فلّة، إذ اختار "قمة بريدج 2025" لتقديم أول حلقة مصوّرة من البرنامج أمام حضور كبير، فما أن أعلن الخبر بطريقته الكوميدية المعتادة حتى ضجّت القاعة بالتصفيق والهتاف، قبل أن يقدم شرحاً للمشاركين حول قواعد المسابقة بأسلوب مرح وسلس خلق حالة من الترقب والمتعة.

وانطلقت المسابقة بمشاركة 100 شخص من الجمهور، تم إعطاؤهم مغلفات مُغلقة تحتوي كل منها على ست بطاقات أساسية: أربع بطاقات للإجابات متعددة الخيارات، بالألوان الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي، إضافةً إلى بطاقتي صح (أخضر) وخطأ (أحمر).

هذه البطاقات كانت محور اللعبة، إذ يتأهل المتسابق إلى المرحلة التي تليها في كل مرة يرفع فيها البطاقة الصحيحة عند سماع السؤال، بحيث يحصل الجميع على فرصة متساوية للفوز بلقب "ملك المعرفة".

وتميّزت تجربة المسابقة، التي تُصوَّر تلفزيونيًّا لتُذاع لاحقاً، بطابعها الحيّ والتفاعلي، حيث اعتمدت على سماع السؤال من أبو فلة، ثم رفع البطاقات للإجابة، ما جعل الجمهور شريكاً فعلياً في صناعة اللحظة.

وفي أجواء متأهبة، بدأ التحدّي بمرحلة تضم أسئلة سريعة شكّلت أول اختبار لقدرة المشاركين على اتخاذ القرار تحت الضغط، ثم ازدادت الأجواء إثارة مع "مرحلة الجد"، التي تضمنت مجموعة من الأسئلة الأكثر عمقاً، فيما بدأ الجمهور يشعر بجدّية المنافسة مع تقلّص عدد المتأهلين.

وانتقلت المسابقة إلى فقرة صح وخطأ التي كانت من أكثر اللحظات تفاعلاً، حيث أدخل أبو فلّة روح الدعابة على كل سؤال، بينما كانت كاميرا 360 تلتقط تفاصيل ردود الفعل.

ولإضافة مزيد من الحماس، أُبلغ المشاركون أن من يرفع بطاقة خاطئة ثم يصحّحها سريعاً ستلتقطه الكاميرا وتعرض صورته على الشاشة بطريقة طريفة، ما خلق أجواء من الضحك والحماس، ورسّخ فكرة أن البرنامج لا يختبر المعرفة فحسب، بل يقدّم تجربة ترفيهية ذكية.

وبلغ التحدي ذروته في المرحلة الأخيرة التي تأهّل إليها عشرة مشاركين فقط، حيث وقف كل متسابق أمام سبورة تحمل دوائر ملوّنة يُفترض وصل كل دائرتين من اللون نفسه بخطوط لا تتقاطع، خلال دقيقتين فقط، بينما وقف بقية المتأهلين معصوبي العينين لزيادة التوتر الدرامي للمشهد.

وتطلّبت الجولة مزيجاً من التركيز، الذكاء البصري، السرعة، والهدوء، وانتهت المنافسة بفوز محمد من الجمهورية اليمنية الذي نجح في حل اللغز خلال 20 ثانية فقط، لينال لقب "ملك المعرفة" وسط تصفيق كبير.