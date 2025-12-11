"الفارس الشهم" في "قمة بريدج" 2025.. نموذج للجسور الإنسانية الممتدة من الإمارات إلى غزة

أبوظبي في 10 / وام / قدّمت عملية "الفارس الشهم 3" خلال مشاركتها في "قمة بريدج 2025" نموذجاً حيّاً للجسور الإنسانية التي تبنيها دولة الإمارات في مدّ يد العون إلى فلسطين وغيرها من الدول التي تواجه ظروفاً استثنائية وصعبة، مؤكدة حضورها بوصفها إحدى أبرز المبادرات الإغاثية التي تجسّد الثوابت الأخلاقية والإنسانية للدولة.

ومن خلال جناحها في القمة، أعادت العملية تذكير العالم بأن قوة الإمارات لا تُقاس فقط بقدرتها على الاستجابة السريعة، بل بقدرتها على تحويل التضامن إلى منظومة عمل مستدامة، تعمل على الأرض وتترك أثراً مباشراً في حياة المتضررين.

وتأتي مشاركة العملية في القمة انطلاقاً من إيمانها بأن الإعلام شريك رئيسي في إيصال الرسالة الإنسانية، وتعزيز وعي المجتمع الدولي بحجم الجهود المبذولة، حيث تعكس مؤشرات "الفارس الشهم 3" حجم العمل الإنساني المتواصل الذي تقوده دولة الإمارات في غزة؛ إذ شملت المنظومة حتى اليوم خط المياه الإماراتي بطول 7.5 كيلومتر من محطة التحلية في رفح المصرية وصولاً إلى خان يونس، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون جالون يومياً، ما يوفّر مصدراً حيوياً للمياه في المناطق الأكثر تضرراً.

وفي الجانب الطبي، قدّم المستشفى العائم دعماً علاجياً نوعياً من خلال 100 سرير، أسهمت في علاج أكثر من 20 ألف حالة، فيما واصل المستشفى الميداني الإماراتي الذي يضم 200 سرير تقديم خدماته للجرحى والمرضى، مسجلاً أكثر من 54 ألف حالة تلقّت الرعاية خلال الأشهر الماضية.

كما شملت الجهود تعزيز الأمن الغذائي عبر دعم 71 مطبخاً شعبياً و42 مخبزاً داخل القطاع، بما يضمن توفير الوجبات الأساسية للمناطق المتضررة.

وفي إطار "عملية جسور الخير"، نُفِّذت 81 عملية إغاثية جوية باستخدام 218 طائرة نقلت أكثر من 4,500 طن من المساعدات المتنوعة.

وامتدت المساهمات إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، من خلال إصلاح خطوط المياه باستخدام 36 صهريجاً، وصيانة 114 بئراً للمياه لضمان استمرار إمداداتها للسكان.

كما شملت الجهود قطاع التعليم، حيث قدّمت الإمارات 45 منحة دراسية داخل الدولة لتمكين الطلبة الفلسطينيين ودعم مسيرتهم الأكاديمية.

وأكد محمد الشريف، المتحدث الرسمي باسم عملية "الفارس الشهم 3"، أن مشاركة العملية في القمة تهدف إلى تأكيد دور الإعلام في نقل الرسائل الإنسانية وإبراز جهود الإمارات للعالم، وقال: "نتواجد اليوم في قمة بريدج لأن الإعلام شريك في إيصال الرسالة، تشجيعاً للمساهمين والمؤسسات والمتبرعين. رسالتنا إنسانية أولاً، وهدفنا أن يرى العالم ما تقوم به الإمارات وأن نواصل تحفيز الجميع على العطاء".

وأوضح أن المشاركة هذا العام جاءت بحضور 20 مؤسسة خيرية تحت مظلة "الفارس الشهم 3"، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها المستمرة لهذا الإرث الإنساني الراسخ، الذي وضع أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وأضاف: نحن والإعلام شركاء في نقل الرسالة الإنسانية. ما نقوم به ليس مجرد عمليات إغاثية، بل منظومة متكاملة تعكس قيم الإمارات ودورها الإنساني العالمي.

وتناول آخر مستجدات العمليات الإغاثية، مشيراً إلى أن فريق العمل يستعد لإبحار السفينة رقم 11 من الإمارات إلى غزة خلال الأيام المقبلة حاملة اسم "سفينة محمد بن راشد الإنسانية"، ضمن العمليات البحرية التي تنطلق من الإمارات وقبرص والعريش.

وأشار الشريف إلى أن جناح "الفارس الشهم 3" في القمة جذب اهتمام الزوار بما يعرضه من محتوى بصري وأعمال وفيديوهات توثّق الجهود الإنسانية، قائلاً: قمة بريدج اليوم هي جسر حقيقي للرسالة الإنسانية ومنصة تتيح لنا أن ننقل للعالم ما نقوم به من دعم متواصل للشعب الفلسطيني.