ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 17.3% خلال أول 10 أيام من ديسمبر

سيئول في 11 ديسمبر/ وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 17.3% عن العام السابق خلال الأيام العشرة الأولى من شهر ديسمبر الجاري، مدعومة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات وزيادة أيام العمل، وفقا لبيانات هيئة الجمارك الكورية الصادرة اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن قيمة الصادرات بلغت 20.58 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر، مقارنة بـ 17.54 مليار دولار في العام السابق، وفقا لبيانات الهيئة.

وسجلت هذه الأرقام أعلى مستوى لها على الإطلاق في أي فترة مدتها 10 أيام.

وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 20.65 مليار دولار خلال هذه الفترة، ما أدى إلى تحقيق عجز تجاري قدره 70 مليون دولار.

وأدى الطلب القوي على أشباه الموصلات إلى ارتفاع الصادرات الإجمالية.

وارتفعت شحنات الرقائق بنسبة 45.9% عن العام السابق لتصل إلى 5.27 مليار دولار. وشكلت صادرات أشباه الموصلات نسبة 25.6% من إجمالي صادرات البلاد خلال فترة العشرة أيام، بزيادة 5% عن العام السابق.

وفي نوفمبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 8.4% عن العام السابق لتصل إلى 61.04 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في أي من أشهر نوفمبر، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات.

وبلغت الصادرات المتراكمة في الفترة من يناير إلى نوفمبر 640.2 مليار دولار، وهو رقم قياسي للفترة المذكورة، مما زاد التوقعات بأن الصادرات السنوية للبلاد ستتجاوز حاجز 700 مليار دولار لأول مرة في تاريخها هذا العام.