إنفستوبيا تطلق نسخة جديدة من حواراتها العالمية في دبلن 15 ديسمبر

أبوظبي في 11 ديسمبر/ وام/ تُنظّم إنفستوبيا نسخة جديدة من حواراتها العالمية في 15 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإيرلندية دبلن، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا، وذلك بهدف بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وإيرلندا، واستكشاف مسارات جديدة للتعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والاستثمار، إلى جانب عدد من المجالات التي تشهد نمواً متسارعاً في أسواق البلدين.

ويشارك في "إنفستوبيا – دبلن"، نحو 250 من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا، وتعقد بالتعاون مع شركة "EMIR" المتخصصة في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة.

ويعقد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال الفعالية، عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين وقادة أعمال في إيرلندا، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين البلدين، وتسليط الضوء على توجهات دولة الإمارات لبناء شراكات عالمية مستدامة في اقتصاد المستقبل.

وتركز الفعالية على استكشاف التحولات الاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في القطاعات الحيوية، حيث تتضمن عقد 6 جلسات حوارية متخصصة لبحث دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تشكيل الصناعات المستقبلية، واستشراف مسارات الاستثمار في البنية التحتية على نطاق واسع.

وتسلط الضوء على فرص الشركات الإيرلندية للتوسع في أسواق دولة الإمارات، ودور البيئة الاستثمارية في دعم نمو الأعمال، ومستقبل الذكاء الاصطناعي كمحرك لنمو واستدامة الأنشطة الاقتصادية.

وتشهد الفعالية تنظيم 4 اجتماعات طاولة مستديرة ولقاءات عمل مباشرة تجمع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، بهدف تعزيز التواصل بين المستثمرين وصنّاع القرار، وتمكين الشركات من بحث شراكات جديدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

وتؤكد هذه النسخة من "حوارات إنفستوبيا العالمية" التزام إنفستوبيا بتعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، عبر بناء قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي، وتمكين الشركات من استكشاف فرص استثمارية مبتكرة، والاستفادة من التجارب العالمية في القطاعات الحيوية.