"اجتماعية الشارقة" تحصل على اعتماد "مؤسسة عمل صديقة للطفل والعائلة"

الشارقة في 11ديسمبر/وام/ حصلت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة على الاعتماد الرسمي من مكتب الشارقة صديقة للطفل التابع لهيئة الشارقة الصحية، ضمن الدورة الأولى من اعتمادات "الشارقة صديقة للطفل والعائلة" .

وجاء منح هذا الاعتماد عقب تأكيد فريق المقيمين في مكتب الشارقة صديقة للطفل مطابقة بيئة العمل في الدائرة لمعايير الاعتماد، خلال اجتماعاته مع فريق العمل واطلاعه على الأدلة والمعايير، إضافة إلى الجولات الميدانية في الفروع التي شملها الاعتماد وهي: المقر الرئيسي في الشارقة، وفرع الحمرية، وفرع المدام، وفرع مليحة، وفرع البطائح، دون رصد أي ملاحظات أو ثغرات خلال عملية التقييم.

وثمّنت الدائرة الجهود التي يبذلها مكتب الشارقة صديقة للطفل في تعزيز حقوق الطفل وصون كرامته وحمايته في مختلف البيئات، سواء في المنزل أو المدرسة أو أماكن اللعب، مؤكدة أن هذا الاعتماد يعكس التزام الدائرة بتوفير بيئة عمل حاضنة وداعمة للموظفين وأسرهم.

ويستند اعتماد "مؤسسة عمل صديقة للطفل والعائلة" إلى أربعة معايير رئيسية، شملت، الاستدامة والابتكار والشمولية ومعيار الثقافة.