حكومة عجمان تختتم مشاركتها في "بريدج 2025"

أبوظبي في 11 ديسمبر/وام/اختتمت حكومة عجمان مشاركتها في قمّة «بريدج 2025».

وقد جاءت مشاركة حكومة عجمان عبر جناح موحّد قدّم تجربة متكاملة تعكس التطور المتسارع في الإمارة.

وقدم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان من خلال مشاركته نموذجًا متقدمًا للاتصال الحكومي، وأطلق الموقع الإلكتروني الجديد للمكتب كمنصة موحدة للمحتوى الرسمي، كما وقّع مذكرة تفاهم مع «لينكدإن» لتعزيز الهوية الرقمية للجهات الحكومية وتطوير أدوات الاتصال المؤسسي.

وشهد الجناح أيضًا حضورًا مميزًا لاستوديوهات عجمان الخاصة التي جسدت ذاكرة الإنتاج الفني والإعلامي الخليجي.

وأكّد سعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن مشاركة الإمارة في القمة جاءت لتقديم نموذج حكومي متكامل يواكب التطورات العالمية في الإعلام والاتصال.

وأضاف: مثّلت قمة بريدج 2025 منصة مهمة لعرض قصص نجاح عجمان، وتوسيع شراكاتها، وتعزيز حضورها في فضاءات الإعلام الجديد. وقد أسهمت مشاركتنا كشريك إعلامي، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد، وتوقيع اتفاقية لينكدإن، في فتح آفاق مستقبلية لتطوير منظومة الاتصال الحكومي في الإمارة.