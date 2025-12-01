النمسا تمول 38 مشروعاً لترميم النظم البيئية وحفظ التنوع البيولوجي

فيينا في 11 ديسمبر /وام/ خصصت النمسا نحو 6.5 مليون يورو لدعم 38 مشروعًا تستهدف ترميم وإصلاح النظم البيئية، والتكيف مع تغير المناخ، والوقاية من الفيضانات، وتوسيع شبكة المناطق المحمية، ودعم مبادرات استعادة وحفظ التنوع البيولوجي بالمناطق الحضرية.

وقال نوربرت توتشنيغ وزير الزراعة وحماية المناخ النمساوي إن "الطبيعة البكر ضرورية لمواجهة تحديات تغير المناخ والصحة وجودة الحياة"، وأوضح أن المشاريع المقترحة سوف تُسهم في ترميم الطبيعة بشكل كبير .

وتدعم المشاريع الـ 38 جهود استعادة النظم البيئية، وتدابير التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية، عن طريق ترميم البيئات الطبيعية التي تعيش فيها الكائنات الحية، التي تشمل الأراضي الرطبة للبرمائيات والمستنقعات والمروج، وإنشاء ممرات لربط هذه الموائل.