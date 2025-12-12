زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي

طوكيو في 12 ديسمبر/ وام/ هز زلزال بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر، المنطقة الشمالية الشرقية في اليابان اليوم الجمعة، فيما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي" يصل ارتفاعها إلى متر.

وبلغت قوة الزلزال، أربع درجات على المقياس الياباني لشدة الزلازل الذي يتألف من سبعة مستويات.

ووقع الزلزال قبالة ساحل مقاطعة أوموري على عمق 20 كيلومترا، بعد زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب المنطقة نفسها في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي.

وبعد زلزال يوم الاثنين، أصدرت الحكومة تحذيرا للسكان في منطقة واسعة، تمتد من هوكايدو في الشمال إلى تشيبا شرقي طوكيو، للتأهب لاحتمال وقوع زلزال قوي آخر في غضون أسبوع.

