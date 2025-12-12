سفارة كينيا تقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

أبوظبي في 12 ديسمبر/ وام/ أقامت سفارة جمهورية كينيا لدى الدولة، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، بحضور سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.

كما شهد الحفل، الذي أقيم في أبوظبي، حضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

وأعرب سعادة كينيث ميليمو نغانجا، سفير جمهورية كينيا لدى الدولة، عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة والشراكة التي تربط بلاده بدولة الإمارات، مؤكدا الحرص على الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق الازدهار لشعبيهما.