24 مباراة في انطلاق منافسات كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق

خورفكان في 12 ديسمبر /وام/ شهد اليوم الأول لبطولة كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق إقامة 24 مباراة في ثلاثي الرجال والسيدات، بمشاركة 12 دولة من مختلف قارات العالم، وبإجمالي 96 لاعبًا ولاعبة.

وفي مسابقة فئة الرجال: فاز صقور الإمارات على إندونيسيا راجاوالي 3/2، وفاز الفراعنة المصري على نسور أذربيجان 3/1، كما فاز هونغ كونغ على كابيبارا أستراليا 3/0، كما فاز فريق الكرة الهوائية الألمان على أسود هولندا 3/1، وتفوق صقور الإمارات على براسا البرازيلي 3/2.

كما شهد اليوم الأول فوز لاعبي الريشة البلغار على نسور أذربيجان 3/0، وفوز سحرة نيجيريا الهوائيين على كابيبارا الأسترالي 3/0، وفوز رجال الصين على أسود هولندا 3/2، وفوز براسا البرازيلي على إندونيسيا راجاوالي 3/2، وفوز الفراعنة المصريين على مسخري الهواء البلغار 3/0، وفوز رجال هونغ كونغ الصيني على سحرة نيجيريا الهوائيين 3/1، وفوز رجال الصين على لاعبي الكرة الهوائية الألمان 3/0.

و في فئة السيدات سُجل فوز هونغ كونغ على الكوكاس الأسترالي 3/0، وفوز صقور الإمارات على سيدات ألمانيا 3/2، وفوز سيدات الصين على الكوكاس الأسترالي 3/0، وفوز صقور الإمارات على نيجيريا بليزرز 3/0، وفوز سيدات البرازيل على هولاند هوريكينز 3/0، وفوز مقاتلات الرياح البلغاريات على غزلان أذربيجان 3/1، وتفوق هونغ كونغ الصيني على فريق الصين للسيدات 3/2، وفوز سيدات ألمانيا على سيدات نيجيريا 3/2، وفوز سيدات البرازيل على جارودا الإندونيسي 3/1، وفوز كليوباترا المصري على مقاتلات الرياح البلغاريات 3/0، وفوز إندونيسيا جارودا على هولندا هوريكينز 3/1، وفوز كليوباترا المصري على غزلان أذربيجان 3/0.

وتواجدت تميمة البطولة الرسمية "الطهر العربي" في ملاعب المسابقة وسط أجواء مبهجة، وكانت اللجنة المنظمة قد وقع اختيارها على الطهر العربي، حيث التقط الحاضرون الصور مع التميمة الرسمية.

تابع المباريات عبد الملك جاني رئيس اللجنة المنظمة، ونورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ونائب رئيس اللجنة المنظمة، وسالم المزروعي نائب رئيس الاتحاد والمنسق العام للبطولة، وبخيت سعيد القرص مدير البطولة.