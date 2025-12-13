افتتاح "مهرجان الصحة 2025" في أبوظبي

أبوظبي في 12 ديسمبر /وام/ افتتحت اليوم النسخة الأولى من مهرجان الصحة 2025، الاحتفال السنوي بأسلوب الحياة الصحي والذي تنظمه دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المجتمعية والتعليمية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي عادات صحية بسيطة تسهم في تعزيز جودة حياتهم.

حضر الافتتاح معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الشركاء والجهات الداعمة.

ويستمر مهرجان الصحة 2025 في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، حيث تتحول المساحات العامة إلى منصات تفاعلية تحتفي بالصحة، وتشجع الخيارات الإيجابية، وتعزز رؤية أبوظبي للصحة باعتبارها مسؤولية مشتركة للأجيال الحالية والمستقبلية.

ويتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من 30 ألف زائر، مع تقديم ما يزيد على 140 نشاطاً متنوعاً، حيث يشجع المواطنين والمقيمين على تبنّي تغييرات إيجابية ومستدامة في أسلوب حياتهم، بما يتماشى مع استراتيجية الحياة الصحية التي تم اعتمادها مؤخراً والتي توفر إطاراً موحداً لجعل نمط الحياة الصحي متاحاً للجميع.