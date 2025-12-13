"شات جي بي تي" يسجل النمو الأكبر في عدد المستخدمين بين التطبيقات في كوريا الجنوبية

سيؤول في 13 ديسمبر /وام/ أظهر مسح نُشرت نتيجته اليوم السبت، أن "شات جي بي تي"، وهو برنامج الذكاء الاصطناعي التابع لشركة "أوبن إيه آي"، سجل أكبر معدل زيادة في عدد المستخدمين بين جميع تطبيقات الأجهزة الذكية المتاحة في كوريا الجنوبية هذا العام.

وارتفع عدد مستخدمي تطبيق "شات جي بي تي" بنسبة 196.6% في نوفمبر مقارنة بشهر يناير، ما يجعله التطبيق الذي سجل أكبر زيادة، وفقا لمسح عينة شملت 4 ملايين مستخدم للهواتف الذكية في كوريا أجرته شركة "وايز آب ريتيل" المتخصصة في تتبع الصناعة.

واحتل "دايسو مول"، المركز التجاري الإلكتروني لمتجر التخفيضات الشهير "دايسو"، المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 31.9%؛ وتلاه تطبيق متجر مستحضرات التجميل "أوليف يونغ" بنسبة 30.8%؛ وتطبيق "مونينو"، وهو تطبيق لخدمات إدارة الأصول لمستخدمي الشركات التابعة لمجموعة "سامسونغ" المالية، بنسبة 28.1%.

كما كان "شات جي بي تي" التطبيق الأكثر استخداما على الهواتف الذكية خلال نفس الفترة، حيث سجل متوسطا شهريا بلغ 16.7 مليون مستخدم؛ وتلاه "كاكاو باي" بـ 9.1 ملايين مستخدم؛ و"أوليف يونغ" بـ 8.6 ملايين مستخدم.

-خلا-