برلين تفشل في تجاوز 30 مليون ليلة مبيت إثر تراجع عدد الزوار في 2025

برلين في 13 ديسمبر /وام/ تراجع عدد السياح الذين زاروا العاصمة الألمانية برلين هذا العام عنه في العام الماضي، ما يعني أنه لن يتم الوصول إلى رقم مهم في عام 2025.

وقال بوركارد كيكر، رئيس هيئة السياحة في المدينة "زوروا برلين" لصحيفة "تاجس شبيجل": "سننتهي إلى أقل من 30 مليون ( ليلة مبيت)"، بينما سجلت العاصمة الألمانية في عام 2024، ما مجموعه 30.6 مليون ليلة مبيت.

وسجل مكتب إحصاءات برلين-براندنبورج، بحلول نهاية شهر أكتوبر، 24.8 مليون ليلة مبيت- أي أقل بنسبة 4.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وردا على سؤال عن سبب عدم زيادة عدد الزيارات بشكل مستمر للوصول إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا، قال كيكر، إن ذلك يرجع في المقام الأول إلى معنويات المستهلكين في ألمانيا وأوروبا وفشل الاقتصاد في

التعافي.

وأشار أيضا إلى الأرقام الخاصة بمطار برلين براندنبورج، التي "لا تزال أقل بنسبة 30% من مستويات ما قبل الجائحة، وقال: "في السياحة نحن أقل من ذلك بنحو 9%".

-خلا-