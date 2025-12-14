أكاديمية الجولف الآسيوية و"المنظمة العالمية" تطلقان أول بطولة في المنطقة تستضيفها الإمارات

دبي في 13 ديسمبر/ وام / أعلنت أكاديمية الجولف الآسيوية للناشئين ومقرها الإمارات، توقيع اتفاقية إستراتيجية مع المنظمة العالمية لجولف الناشئين لتنظيم أول بطولة مشتركة لهذه الفئة على مستوى المنطقة في الإمارات.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن بطولة الإمارات لجولف الناشئين ستقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2026، بنادي العين للفروسية والرماية، بإشراف فني من المنظمة العالمية.

وأضافت أن البطولة نقلة نوعية في مسيرة الناشئين، وتتيح لهم المنافسة، وفرصة التأهل للمشاركة في حدث احترافي قادم ضمن جولة "كلتش الاحترافية" 2026، بمنطقة العين لأفضل لاعب ولاعبة.

كما تمنح المنافسات للاعبين نقاط دولية معتمدة ضمن أنظمة التصنيف العالمية والأوروبية والناشئين، بما يعزز المسار التنافسي والاحترافي للمشاركين.

وأكد جون لاروش، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الجولف الآسيوية للناشئين، حرصهم على التعاون مع المنظمة العالمية، وأهمية هذه الخطوة للارتقاء بقدرات الناشئين، لاسيما أن هناك العديد من البرامج التدريبية المتطورة، قبل المشاركة في بطولة العين.