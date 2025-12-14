غالبية الألمان يؤيدون حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما

برلين في 14 ديسمبر /وام/ أيد أكثر من نصف الألمان حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، حسبما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إنسا" لصالح صحيفة بيلد واسعة الانتشار.

ووجد الاستطلاع أن 60% من المشاركين يؤيدون مثل هذا الحظر، بينما عارضه 24%، وقال 10% إنهم لا يهتمون، فيما لم يجب 6% أو كانوا غير متأكدين.

ويأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي طبقت فيه أستراليا هذا الأسبوع قواعد جديدة تقيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للشباب؛ إذ لم يعد مسموحا للأطفال والمراهقين دون سن 16 عاما، اعتبارا من 10

ديسمبر الجاري، امتلاك حسابات على العديد من المنصات الرئيسية، بما في ذلك إنستجرام، وتيك توك، وسناب شات، وفيسبوك، ويوتيوب، وإكس، وريديت، وتويتش.

وتم تمرير التشريع المثير للجدل في أستراليا في نهاية عام 2024 وبدأ سريانه حاليا.

ولإجراء الاستطلاع، أجرى معهد أبحاث الرأي "إنسا" مقابلات مع عينة من 1003 أشخاص يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.

