بدء التشغيل الكامل لمشروع التطوير الثانوي لأول حقل نفطي للصين في المياه العميقة

بكين في 14 ديسمبر /وام/ أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري اليوم، بدء التشغيل الكامل لمشروع التطوير الثانوي لحقل "ليوهوا" النفطي، أول حقل نفط في المياه العميقة بالبلاد.

ويقع حقل "ليوهوا" النفطي في حوض مصب نهر اللؤلؤ، وهو أكبر حقل نفط بحري صخري مرجاني في الصين من حيث الاحتياطيات الجيولوجية المثبتة، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية.

ومنذ بدء تشغيله الأولي عام 1996، أنتج الحقل أكثر من 20 مليون طن من النفط الخام، ولا تزال هناك احتياطيات كبيرة تُقدر بـ140 مليون طن في طبقات قاع البحر.

ويتضمن مشروع التطوير الثانوي حقلين نفطيين، "ليوهوا 1-11" و"ليوهوا 1-4"، ويقعان في منطقة بمتوسط عمق للمياه يبلغ حوالي 305 أمتار، ويشمل المشروع 32 بئرًا إنتاجًيا.

وارتفع إنتاج النفط الخام اليومي، منذ بدء تشغيل الدفعة الأولى من هذه الآبار في سبتمبر 2024، إلى مستوى قياسي بلغ 3900 طن.

