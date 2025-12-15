الشارقة يتوج بطلاً للنسخة الأولى من بطولة غرب آسيا للسيدات للكرة الطائرة

الشارقة في 14 ديسمبر / وام /توّج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب بطولة أندية غرب آسيا للسيدات للكرة الطائرة في نسختها الأولى بعد مشوار خالٍ من الخسارة .

تُوّج الفريق بعد بالفوز على نادي الفتاة الكويتي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على صالة خالد يوسف المرزوق بنادي سلوى الصباح الرياضي في دولة الكويت .

و توجت الشيخة نعيمة الأحمد رئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى إلى جانب رئيس اتحاد غرب آسيا والاتحاد القطري للكرة الطائرة علي الكواري ورئيس اتحاد الكرة الطائرة الدكتور جابر المري .و حل نادي العلا السعودي في المركز الثالث بعد فوزه على النصر الأردني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن بطولة شهدت مشاركة 12 فريقاً من مختلف الدول العربية.

وهنّأت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بهذا الإنجاز، حيث كتبت سموها عبر حسابها الرسمي «أبارك لبناتي فريق الطائرة بالفوز المستحق ٣ أشواط نظيفة على نادي الفتاة الكويتي في بطولة أندية غرب آسيا للسيدات و نيله الميدالية الذهبية بعد تقدمه على جميع الفرق المشاركة. هكذا عهدتكم».

و أكدت سعادة حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن الفريق شعر بمسؤولية مضاعفة خلال البطولة في ظل المتابعة المباشرة والدعم المستمر من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي التي حرصت على تشجيع اللاعبات وحثّهن على المثابرة والاجتهاد وتطوير المستوى في جميع المباريات مشيرة إلى أهمية الاستعداد للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تستضيفها الشارقة في فبراير 2026 إلى جانب المنافسة في الدوري المحلي.

من جانبها، أشارت مي العامري نائب مدير النادي، إلى أن ما حققه الفريق هو ثمرة عمل متكامل على المستويين الفني والإداري مشيدةً بالالتزام العالي للاعبات، مؤكدة أن الإنجاز يعكس ثقافة الفوز التي باتت راسخة داخل النادي.

بدوره، أكد مدرب الفريق كريم بن عياد أن اللاعبات قدمن بطولة استثنائية بكل المقاييس مشيراً إلى أن الفريق دخل المنافسات بعقلية واضحة وطموح كبير ونجح في التعامل مع جميع التحديات خاصة في المباريات الحاسمة .

وأكدت سعادة موزة الشامسي مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن ما قدّمته اللاعبات يعكس صورة مشرفة للمرأة الإماراتية وقدرتها على المنافسة والحضور بقوة في المحافل الإقليمية.