SPNEX القمر الصناعي المصري يدخل مداره ويرسل أولى إشاراته

القاهرة في 14ديسمبر /وام/أعلنت وكالة الفضاء المصرية نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEx، ودخوله مداره المخصص، وبدء إرسال إشاراته الأولى.

وقالت في بيان أصدرته مساء اليوم إن القمر أُطلق من قاعدة رونغ فنج الفضائية شمال غرب جمهورية الصين الشعبية،و تم تطويره في إطار التعاون بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو متخصص في قياس خصائص البلازما في طبقات الأيونوسفير، بما يسهم في دعم الدراسات العلمية المتعلقة بتأثيرات العواصف الشمسية والمغناطيسية، وبناء نماذج دقيقة لخصائص الأيونوسفير، ودعم أبحاث المناخ.

