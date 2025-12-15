"موانئ أبوظبي" تعلن نيتها إطلاق عرض شراء إلزامي لحصة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

القاهرة في 15 ديسمبر/ وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن نيتها إطلاق عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ما سيمنح المجموعة حصة أغلبية مسيطرة في واحدة من أكبر الشركات المشغلة لمحطات الحاويات في جمهورية مصر العربية.

وسيسهم الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة المصرية المشغلة لمحطتين إستراتيجيتين على البحر الأبيض المتوسط في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، في تعزيز توسع المجموعة في مصر، وتوليد عائدات مالية ملموسة للمجموعة.

وبهدف الحصول على حصة الأغلبية المسيطرة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وإنجاز الصفقة بنجاح، فإنه يتعين على مجموعة موانئ أبوظبي شراء حصة تقارب 32% من خلال عرض الشراء الإلزامي.

واستحوذت المجموعة في نوفمبر الماضي على أولى حصصها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والبالغة 19.3% من الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في صفقة أسهم ضخمة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث ستخضع للموافقات التنظيمية اللازمة في جمهورية مصر العربية.

وبموجب قوانين سوق الأوراق المالية المصري، يتعين على مجموعة موانئ أبوظبي طرح عرض شراء إلزامي لجميع المساهمين في حال نيتها الاستحواذ على ثلث حصص شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي، إن الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، يسهم في زيادة حضور المجموعة بشكل لافت وتوسيع نطاق عملياتها في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

وأضاف أن هذا الاستثمار يعزز جهود المجموعة الرامية إلى تسهيل حركة التجارة عبر هذا الممر الحيوي، كما يعمق في الوقت ذاته شراكاتها، ويوسع استثماراتها في جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تعد واحدة من أسرع أسواقنا الدولية نمواً، لافتا إلى أن هذا التوسع الإستراتيجي في مصر يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم التكامل الإقليمي، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة.

وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بموجب أحكام عرض الشراء الإلزامي بسداد 22.99 جنيه مصري لقاء السهم الواحد، بهدف الاستحواذ على حصة تقارب 32% تضمن لها أغلبية مسيطرة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وفي إطار نية المجموعة الاستحواذ على حصة إضافية في الشركة المصرية وإطلاق عرض شراء إلزامي، فإن المساهمين من الحكومة المصرية الذين يملكون أغلبية الحصص المتبقية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع سيحتفظون بحصصهم الحالية في الشركة.

وتستطلع مجموعة موانئ أبوظبي في الوقت الحالي خيارات متعددة لتمويل عرض الشراء الإلزامي وستعتمد الخيار الأعلى قيمةً.

ومن المتوقع أن تحقق المجموعة مكاسب إستراتيجية ومالية بارزة من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة الإسكندرية لتداول البضائع والحاويات، التي ستسهم عائداتها للعام المالي 2024-2025 في زيادة إيرادات المجموعة بأكثر من 3%.

وتدير شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أنشطة عالية الربحية ومولدة للدخل، وتتمتع بميزانية مالية قوية ومستقرة مع صافي نقدي يبلغ 9.7 مليار جنيه مصري (ما يعادل 195 مليون دولار أمريكي) حتى يونيو 2025، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وضع مجموعة موانئ أبوظبي من حيث السيولة والرافعة المالية.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال العام المالي 2024-2025 إيراداتٍ بلغت 8.37 مليار جنيه مصري (ما يعادل 168 مليون دولار أمريكي)، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 5.36 مليار جنيه مصري (ما يعادل 108 ملايين دولار أمريكي) مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 64%، وتدفقاً نقدياً من الأنشطة التشغيلية بلغ 4.93 مليار جنيه مصري (ما يعادل 99 مليون دولار أمريكي).

وتأسست شركة الإسكندرية لتداول الحاويات عام 1984، وهي مدرجةٌ في البورصة المصرية منذ 1995، وتتمتع بسعة إجمالية للحاويات تبلغ 1.5 مليون حاوية نمطية، مع إجمالي حاويات تمت مناولتها بلغ 1.07 مليون حاوية نمطية، بمعدل تشغيل 71% وذلك في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025 (العام المالي 2024-2025).

ويبلغ طول أرصفة محطتي الإسكندرية والدخيلة اللذين تديرهما الشركة حوالي 1.6 كيلومتر، وتتصلان مباشرةً بشبكة السكك الحديدية المصرية، ما يضمن اتصالاً سلساً عبر وسائل متعددة مع خطوط الشحن الدولية والتجارة الإقليمية.

وتضم قاعدة متعاملي الشركة أبرز شركات الشحن العالمية، بما في ذلك شركة "إم إس سي"، وشركة "إيفرجرين مارين"، وشركة "هاباج لويد أيه جي".

وتنشط شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إستراتيجياً في نقطة محورية على مفترق طرق التجارة العالمية، حيث يمر عبر قناة السويس ما بين 12-15% من حركة التجارة العالمية سنوياً، ما يمثل نحو 30% من حركة الحاويات عالمياً، وفقًا لبيانات المجلس الأطلسي.

وتُعد منطقة الإسكندرية، التي تتركز فيها عمليات الشركة ركناً أساسياً لهذه الحركة الحيوية، إذ تستحوذ محطاتها على نحو 60% من الطاقة الاستيعابية الإجمالية للحاويات في المنطقة.

وستتيح الصفقة تحقيق وفورات تشغيلية كبيرة من خلال تطبيق حلول مبتكرة في إدارة المحطات، وتسريع عمليات التحول الرقمي، وتعزيز ممارسات الاستدامة.

وتتمتع كل من محطتي الإسكندرية والدخيلة بالقدرة على استقبال السفن العملاقة، وستستفيد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من التقنيات المتقدمة والمعايير التشغيلية العالمية التي تعتمدها مجموعة موانئ أبوظبي.

كما سيعزز الربط المباشر عبر شبكة السكك الحديدية من دور المحطتين كمراكز حيوية ضمن منظومة الخدمات اللوجستية في مصر والمنطقة.