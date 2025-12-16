"تيم لاب فينومينا أبوظبي" يوسّع آفاق الفن الحي بعملين جديدين

أبوظبي في 16 ديسمبر/ وام/ أعلن "تيم لاب فينومينا أبوظبي"، المشروع الفني المتعدد الحواس، عن إضافة عملين فنيين جديدين إلى مجموعته الإبداعية، هما "شموس دون كتل وشموس معتمة" و"صخور ضخمة في حديقة الجذور"، وذلك في إطار تعزيز آفاق الفن المعاصر الذي يمزج بين التكنولوجيا المتقدمة والإدراك الإنساني.

وتفتح هذه الأعمال آفاقًا أمام الجمهور لخوض تجربة فنية غامرة تعيد رسم العلاقة بين الإدراك والبيئة والخيال، وتطرح تصورًا مبتكرًا لفهم جوهر الفن المعاصر بوصفه تجربة حيّة ومتجددة تتجاوز المشاهدة التقليدية.

وتمتد رحلة "صخور ضخمة في حديقة الجذور" من الطابق العلوي إلى الطابق السفلي الذي جرى افتتاحه مؤخرًا، ويجسد سردية بصرية عن حيوية الطبيعة وتعايشها.

وتتواصل رحلة الجمهور مع العمل الفني "شموس دون كتل وشموس معتمة"، حيث يُدعى لاستكشاف الضوء بوصفه وسيطًا غير ملموس يشكّل "منحوتة إدراكية" تتجسد فقط في لحظة التفاعل المباشر معها، ويتفاعل الجمهور مع كرات ضوئية متوهجة لتتشكل من حوله بيئة ديناميكية متحركة تتغير باستمرار .

وقال تاكاشي كودو، مدير الاتصالات في "تيم لاب فينومينا أبوظبي"، إن تقديم العملين الجديدين يجسّد التزام المشروع المستمر بابتكار أساليب فنية تعيد تعريف دور الفن وقدرته على مخاطبة الحواس وفتح مسارات أوسع للاستكشاف، معبّرًا عن ثقته بأن هذه الإضافات ستسهم في توسيع آفاق الفن التفاعلي وتمكّن الجمهور من التعمق في عوالم متجددة تترك أثرًا واضحًا في التجربة الفنية.